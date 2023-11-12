Лукашенко выдал семье Бакиевых паспорта Беларуси сразу в двух вариантах 6 12.11.2023, 12:09

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Стало известном, под каким именем теперь скрывается бывший президент Кыргызстана.

«Альянс расследователей Беларуси» в своем новом материале рассказал о белорусских паспортах бывшего президента Кыргызстана Бакиева и его семьи. Оказалось, что они имеют их сразу по два.

В апреле 2010 году в Кыргызстане состоялась массовые выступления оппозиции с требованием отставки избранного на новый срок президента Курманбека Бакиева, который сам до этого возглавил страну на волне «революции тюльпанов» 2006 года. Его родной брат Жаныбек Бакиев, руководивший службой государственной охраны, отдал приказ стрелять по протестующим.

Расстрел манифестантов вызвал новую волну протестов. Курманбек Бакиев был вынужден бежать сначала на юг страны в город Ош, а затем после переговоров с президентами Казахстана, России и Беларуси принял решение сбежать из страны.

Назарбаев помог Бакиеву выбраться из страны, а Лукашенко подготовил спецоперацию по эвакуации.

Прием Бакиевых в Беларуси

Как утверждают расследователи, всего в Беларусь приехало как минимум 20 членов клана Бакиева. Нахождение их всех в Беларуси нужно было легализовать таким образом, чтобы обойти ордер Интерпола. Лукашенко приказал не только выдать всем белорусские паспорта, но и создать отдельным членам клана альтернативные личности.

Сначала всем членам семьи Бакиева оформили регистрацию в служебном общежитии Cлужбы безопасности по улице Короля, 38 в Минске.

Все остальные вопросы легализации, как утверждается в материале, поручили курировать сотруднице Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД Пляшкевич Елене Михайловне, более известной как Короленко Лариса Ивановна. Под этим именем она выступает как директор учреждения «Ларискор», созданного для прикрытия оперативно-розыскной деятельности, налаживания агентурной работы и слежки за политическими оппонентами.

Дело с паспортами Бакиева

В белорусское гражданство Курманбек Бакиев был принят очень быстро на основании специального указа Лукашенко от 10 августа 2010 года. Уже 13 августа Департамент по гражданству и миграции МВД оформил Бакиеву паспорт гражданина Беларуси.

Как утверждают расследователи, Бакиев оформил еще один паспорт на другое имя с получением нового ID-номера на имя Закира Салиева. Таким образом, для Бакиева было создана вторая личность, ведь, как известно, каждому человеку при первой выдаче паспорта присваивается уникальный идентификационный номер. Изменить его или получить новый невозможно.

Выдача двух паспортов на разные имена и с разными ID-номерами свидетельствует, как утверждают авторы расследования, о глубокой проработке и легендировании, подобной тому, как это было сделано для упомянутой выше Ларисы Короленко (Елены Пляшкевич).

Курманбек Бакиев с кыргызским паспортом невыездной из Беларуси, так как находится в международном розыске. А вот с белорусским не все так однозначно. Кроме возможностей путешествовать, наличие второго паспорта позволило Бакиеву заключить параллельно еще один брак.

Как выяснили, что Бакиев и Салиев — одно лицо

Расследователи рассказали, что изначально им были известны сведения только о второй жене Бакиева — Толомушевой Назгуль Муратбековне и ее детях.

Благодаря «Киберпартизанам» они смогли проверить наличие белорусских паспортов на имена всех известных детей Бакиева. В АИС «Паспорт» у внебрачных детей Бакиева отцом указан Закир Салиев.

Проверив паспорт и фото загадочного Закира Салиева, расследователи выяснили, что это Курманбек Бакиев. Они утверждают, что фотографии в паспортах на имя Курманбека Бакиева и Закира Салиева идентичны.

Параллельная жена Бакиева Назгуль Толомушева умерла в январе 2023 года, 18 января ее похоронили в ее родовой деревне.

У кого еще из клана Бакиева есть два паспорта

По словам расследователей, сын брата Бакиева — Салиев Асылбек Жаныбекович — был принят в гражданство в октябре 2011 года. В 2017 году он получил еще один паспорт. Основанием для выдачи нового паспорта, как и в первом случае, указана справка о принятии в гражданство. В результате в новом паспорте на то же имя был указан новый ID-номер, сформированный уже по правилам, которые начали действовать с 1 января 2012 года, когда изменился алгоритм формирования ID номера. В нем теперь нет соответствия конкретных цифр дате рождения, а также нет указания на пол его владельца.

Получается, что Асылбека в 2017 году повторно приняли в гражданство, но уже как совсем другого человека.

Салиевыми в Беларуси стали младший брат Бакиева Жаныбек и его семья. Петровыми стали официальный сын Бакиева Марат с женой и двое сыновей. Петровым стал и сын Марата от еще одной его спутницы — Инны Меняйловой. На последнюю в Беларуси зарегистрировано ОАО «Саун Холл», а на Кипре офшор Fairy Tale Holdings Limited.

Кроме Бакиева, в Беларусь бежал бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, сменивший имя на Даниил Урицкий.

Как утверждают расследователи, члены кланов Бакиева и Усенова ведут в Беларуси целый ряд бизнесов от казино до биотехнологической компании.

Наличие белорусских паспортов позволяет всем беспрепятственно перемещаться по миру. Например, сам Курманбек Бакиев в 2015 году спокойно слетал на три недели в Израиль. А в мае 2018 года на президентском самолете вернулся из Грузии, где, скорее всего, пробыл 10 дней.

Брат Бакиева Жаныбек Салиев в мае 2011 года на пять дней слетал в Австрию, а в июне на три дня съездил в Литву. Позже он посетил Черногорию, Грецию, ОАЭ.

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