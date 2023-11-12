Все смешалось в сошедшей с ума России 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

12.11.2023, 12:15

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«Награда» нашла «героя».

Все смешалось в российской сошедшей с ума реальности.

Адвокат Виталий Бородин известен тем, с начала 2023 года написал доносы на Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву, Семена Слепакова, Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Данилу Козловского.

Зачем это было Бородину нужно, неясно. Может, хотел получить известность, обрести влияние и дальше уже «двигаться по жизни».

Пока же Бородин добился лишь того, что его лишили статуса адвоката. Как сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева, такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии.

Одна из причин – совмещение адвокатской и правозащитной деятельности, что адвокатам запрещено. Что за «правозащитная деятельность» мы не знаем. Или под ней имеется в виду написание доносов?

Как же так получается? Вместо того, чтобы наградить Vерного человека, выставили его за дверь? За излишнюю ретивость? Теперь надо двигать в Госдуму. Там таких «правозащитников», как Бородин, немало. Будет среди своих.

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