Инопланетяне уже среди нас: ученый-лорд сделал неожиданное заявление

Инопланетяне уже среди нас: ученый-лорд сделал неожиданное заявление3
- 12.11.2023, 12:24
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Королевский астроном Великобритании объяснил, почему это не фантастика.
Королевский астроном Великобритании лорд Мартин Рис заявил, что искусственный интеллект — это форма инопланетной жизни, и что он сигнализирует о том, что люди достигают пика дарвиновской эволюции. Об этом он пишет в своей статье для ВВС.
По его словам, инопланетяне уже среди нас, и это – не те зеленые человечки, которыми пестрят научно-фантастические фильмы.
«Может пройти еще всего одно или два столетия, прежде чем неорганический разум догонит или превзойдет людей. Если бы это произошло, наш вид был бы лишь короткой интермедией в истории Земли, прежде чем машины возьмут верх. Многие предполагают, что люди находятся на пике интеллекта, но вполне возможно, что наш вид представляет собой этап на пути к более искусственному разуму. Это может объяснить, почему космос кажется таким пустым от такой жизни, как мы. Если во Вселенной неизбежен эволюционный переход к неорганическому разуму, наши телескопы вряд ли смогут уловить человеческий разум в тот промежуток времени, когда он еще был воплощен в этой форме. Возможно, более вероятно, что инопланетяне будут отдаленными электронными потомками других органических существ, существовавших давным-давно», – говорится в публикации.
Рис предполагает, что инопланетяне – куда более миролюбивы, чем принято считать.
«У них могут быть не такие базовые желания, как у нас. Под давлением дарвинизма мы превратились в экспансионистский вид. Отбор отдавал предпочтение интеллекту, но также и агрессии. Но если дарвиновское давление не распространяется на эти искусственные образования, нет причин, по которым они должны быть агрессивными. Возможно, они просто хотят подумать о чем-то глубоком», – пишет сотрудник Кембриджского университета и соавтор книг «Если наука спасет нас» и «Конец астронавтов».
Ученый также дает свое объяснение, почему люди до сих пор не встретились с инопланетянами:
«То, что мы их не видели и не подверглись их вторжению, не означает, что там ничего нет. Они могут просто быть более созерцательными. Мы не можем оценить, означает ли «великая тишина» космоса их отсутствие или просто их предпочтение».