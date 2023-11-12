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В Москве хоккеист клуба «Армата» умер прямо во время матча

  • 12.11.2023, 12:29
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В Москве хоккеист клуба «Армата» умер прямо во время матча

Видеофакт.

В Москве игрок любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча с командой «Фаворит» в Лиге SHL.

На видео видно, как 61-летний защитник без какого-либо контакта внезапно потерял сознание и упал лицом на лед.

К хоккеисту сразу подбежали его одноклубники, пытаясь реанимировать. Позже спасть игрока начала приехавшая медицинская бригада.

Янчишина довезли до больницы, но вернуть его к жизни не удалось. Он умер, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«В нашей спортивной семье стало на одного человека меньше. Во время матча скончался игрок ХК «Армата» Янчишин Михаил», — говорится в сообщении Лиги SH.

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