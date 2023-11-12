Белорусских военных отправляют в Иран
- 12.11.2023, 12:36
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Иран пригласил Беларусь на многосторонние военные учения, сообщает начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.
По его словам, по итогам работы 1-й Совместной белорусско-иранской межведомственной комиссии выработан перечень практических мероприятий МВС.
«В частности, подразделения ВС РБ приглашены на многосторонние учения в Иран иранских ВС – для участия в АрМИ [Армейских международных играх] в Беларуси. Следующее заседание комиссии состоится в Тегеране», – написал он в X.
Напомним, что на днях в Минске прошло заседание белорусско-иранской комиссии по военному сотрудничеству. Какие именно вопросы обсуждались на заседании, держится в секрете.