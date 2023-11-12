Оккупант шокировал рассказом о бесчинствах командиров РФ под Авдеевкой
- 12.11.2023, 13:22
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ВСУ взяли в плен захватчика из подразделения «Шторм-V».
Украинские защитники взяли в плен под Авдеевкой российского захватчика из подразделения «Шторм-V» 21 ОМСБр Конюшина Дмитрия.
Оккупант рассказал о больших потерях россиян от применения ВСУ кассетных боеприпасов.
Он утверждает, что лично стал свидетелем расстрела своими командирами 20 других россиян.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».