закрыть
12 ноября 2023, воскресенье, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупант шокировал рассказом о бесчинствах командиров РФ под Авдеевкой

  • 12.11.2023, 13:22
  • 7,936
Оккупант шокировал рассказом о бесчинствах командиров РФ под Авдеевкой

ВСУ взяли в плен захватчика из подразделения «Шторм-V».

Украинские защитники взяли в плен под Авдеевкой российского захватчика из подразделения «Шторм-V» 21 ОМСБр Конюшина Дмитрия.

Оккупант рассказал о больших потерях россиян от применения ВСУ кассетных боеприпасов.

Он утверждает, что лично стал свидетелем расстрела своими командирами 20 других россиян.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин