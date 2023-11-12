«Баба Яга» разнесла позиции россиян, застав оккупантов врасплох 12.11.2023, 13:33

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Последствия атаки российский военный снял на телефон.

Российские военные продолжают жаловаться на мощный ударный беспилотник ВСУ, наводящий ужас на оккупантов.

Россияне дали ему название «Баба Яга». Его характерной особенностью является большая взлетная масса, а также устойчивость к российским системам РЭБ, которые не могут подавить его в воздухе.

На протяжении нескольких последних месяцев дрон проводит регулярные бомбардировки российских подразделений.

Последствия одного из таких налетов снял на камеру мобильного телефона российские военный.

Он рассказал, что массивный дрон начал сбрасывать мины на группу оккупантов, застав их врасплох.

В результате часть россиян погибла на месте, некоторых раненых удалось эвакуировать.

Фрагмент видео в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Российские военные продолжают жаловаться на смертоносный дрон «Баба Яга», которому не страшен РЭБ, и который своими налетами нещадно истребляет солдат оккупационной армии», - сообщил Денис Казанский.

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