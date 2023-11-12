Несуществующая девушка зарабатывает в Instagram по $4 тысячи каждый месяц 12.11.2023, 13:30

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Ее создал искусственный интеллект.

Несуществующая модель Айтана Лопез Fit Ana из Барселоны менее чем за полгода набрала в Instagram более 110 тыс. подписчиков. Ее аккаунт зарабатывает на рекламе по $4000 ежемесячно, сообщает портал odditycentral.com.

Fit Ana — детище барселонского коммуникационного агентства The Clueless, его руководители решили вложиться в создание виртуальной модели, поскольку это дешевле, чем привлекать для маркетинговых целей реальных людей. В агентстве позаботились, чтобы раскрутить аккаунт Fit Ana, и это достаточно быстро привело к результатам.

Некоторые платформы ИИ способны создавать фото несуществующих людей, однако большинство таких моделей не выглядят как живые люди. В данном же случае было решено добавить морщинки, лохматые волосы, неидеальную кожу и так далее, что позволило сделать Айтану максимально похожей на настоящего человека.

Айтана Лопес — лишь одна из нескольких виртуальных моделей, созданных The Clueless. В агентстве предполагают, что в будущем несуществующие модели еще больше будут использоваться при создании контента.

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