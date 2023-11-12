Протас забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ 12.11.2023, 13:43

Алексей Протас

Белорус был признан второй звездой матча.

Набирает ход регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У белорусских игроков и их команд дела складываются не слишком успешно, но бывают и приятные моменты, пишет zerkalo.io.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил первую шайбу в сезоне. В ночь с 11 на 12 ноября по белорусскому времени его команда обыграла «Айлендерс» (4:1). Алексей отличился во втором периоде и был признан второй звездой матча.

Протас в этом сезоне набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах, показатель полезности — +1. В среднем за вечер он проводит на льду 10 минут 14 секунд.

После слабого старта «Вашингтон» одержал ряд побед. В 13 матчах у команды 16 очков, и она уже входит в зону плей-офф Восточной конференции.

Куда хуже обстоят дела у «Калгари», за который выступает еще один белорусский нападающий Егор Шарангович. Канадский клуб занимает лишь 14-е место из 16 в Западной конференции, набрав 10 очков после 14 игр.

Не впечатляет и статистика Шаранговича: 14 матчей (в среднем — 14:06 игрового времени), 5 (2+3) очков, 25 бросков, -5 показатель полезности.

В этом сезоне в НХЛ дебютировал наш защитник Илья Соловьев. Он провел за «Калгари» два матча, не убедил в своей надежности (-3 показатель полезности) и был снова отправлен в фарм-клуб.

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