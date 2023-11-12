Невзоров: Россия отращивает невероятный горб позора 12.11.2023, 13:51

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Почему именно Петечке доверили это дело?

Известный публицист Александр Невзоров отреагировал на неожиданное заявление депутата Госдумы РФ о том, что «война может быть бесконечной».

«Россия отращивает себе невероятный горб позора, и этот горб увеличивается с каждым днем и очень скоро раздавит свою горбоносицу.

Режим наконец-то разродился и истинные размеры горба теперь становятся понятные не только журналистам, эмигрантам, но и обычным россиянам.

Буквально на днях истинные планы Кремля были озвучены, и появилась абсолютная ясность в этом вопросе. Огласить эти планы доверили депутату Госдумы РФ Петру Толстому», — заявил Александр Невзоров на своем YouTube-канале.

«Почему именно Петечке доверили это дело? Потому что он настолько глуп, что никакой отсебятины в эти кремлевские месседжи народу он добавить просто не в состоянии. И вот Петечка взял и заявил вполне официально, что война навсегда», – сказал эксперт.

Зачем режиму вдруг понадобилось сознаваться и раскрывать эту безрадостную российскую перспективу, не вполне ясно. Впрочем, искать логику в намерениях и поступках режима – бессмысленное дело, отметил Невзоров.

Но факт остается фактом: депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что «трехдневная война» будет бесконечно долгой, а возможно и вечной.

«Эта вечная война будет продолжаться до тех пор, пока все не умрут, потому что каждый россиянин должен принять нелепую и мучительную смерть. Каждый, вероятно, должен пожертвовать собой ради того, чтобы Петечку, Вовочку и прочих фигурантов режима и войны не повесили в Гааге. Или повесили попозже, когда уже всех убьют», – саркастически объяснил оппозиционер.

По словам Невзорова, дело приняло слишком серьезный оборот. И маньяку в Кремле по фамилии Путин абсолютно безразличны все эти слезы, сопли и причитания вдов, мамочек и женушек.

«Мы знаем, что эти причитания становятся самым популярным жанром в РФ, но во имя исполнения своего бредового плана уничтожить Украину, маньяк будет мобилизовывать и трупировать население России до тех пор, пока имеет власть это делать», – подытожил Невзоров.

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