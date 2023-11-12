Ракеты Storm Shadow уничтожили скопление российских ПВО 12.11.2023, 14:02

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Момент удара и панику оккупантов показали на видео.

Военный РФ показал кадры уничтожения российской ПВО ракетой Storm Shadow, что вызвало панику у россиян, сообщает dialog.ua.

Военный РФ снимал на видео работу российской ПВО. Он был восхищен тем, как кучно запускаются ракеты для перехвата вражеских снарядов.

«Их столько, … !» - успел прокричать оккупант.

Однако его эмоциям быстро пришел конец.

Военный РФ запечатлел на видео момент прилета украинской ракеты Storm Shadow прямо по скоплению ПВО.

Раздался сильнейший взрыв, при котором оккупант чудом умудрился выжить. Он решил не испытывать судьбу и молча бросился бежать.

Где именно произошел инцидент, неизвестно.

«А тем временем в российских Z-каналах рвут и мечут. Недовольны ультрапатриоты не только неспособностью российской ПВО перехватывать ракеты Украины, но и тем, что моменты позора российских войск свои же сливают в Сеть», — отмечает dialog.ua.

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