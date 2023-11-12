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Лукашисты устроили «хапун» в Лиде

  • 12.11.2023, 14:10
  • 2,618
Лукашисты устроили «хапун» в Лиде

Задержаны работники Лидского завода электроизделий.

Силовики продолжают зачистку в регионах Беларуси. Так, провластные телеграм-каналы сообщают о задержаниях на Лидском заводе электроизделий.

Предполагаемая причина арестов – распространение «экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП).

Напомним, что на днях массовые задержания прошли в Щучине на заводе «Автопровод», на ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», в Волковыске, Гродно, городском поселке Мир.

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