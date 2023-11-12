Интересный клиент: украинский спецназ подбил непростого оккупанта на Range Rover 12.11.2023, 14:13

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Момент удара дроном по высокопоставленному военному РФ по показали на видео.

Воины подразделения Falcons team Центра спецопераций «А» СБУ в ходе боевой работы на фронте, предположительно, ликвидировали высокопоставленного оккупанта РФ.

Видео этого инцидента опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

Отметим, что Центр «А» специализируется на работе с ударными дронами. Во время выезда на фронт они обнаружили оккупанта на люксовом внедорожнике и нанесли удар.

Военный РФ, обнаружив, что на него летит дрон-камикадзе, пытался отстреливаться, но не смог - БПЛА успешно атаковал машину.

В последние секунды перед столкновением оккупант пытался сбежать, но успел сделать всего пару шагов.

Его судьба неизвестна, так как камера дрона перестала работать после столкновения с машиной. Но, судя по всему, он как минимум получил ранения при детонации.

Стерненко заверил, что это был непростой российский военный. «Он катался на Range Rover. Рядовые на таких не ездят. Больше и он не поездит. А, возможно, уже и не походит», - написал волонтер.

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