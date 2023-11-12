Стало известно, сколько белорусов и компаний заплатят «налог для богатых»1
- 12.11.2023, 14:54
Названы конкретные цифры.
Налог на «сверхдоходы», который планируют ввести в следующем году, по предварительным подсчетам коснется 155 организаций. Об этом в интервью «Народной газете» рассказала член постоянной комиссии по бюджету и финансам «палаты представителей» Светлана Бартош.
Повышенный налог введут для граждан и организаций, занятых в высокодоходных сферах, в том числе в розничных торговых сетях.
— Предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль, превышающую 25 миллионов рублей в год, до 25%. По предварительным прогнозам, такое увеличение коснется только 155 организаций из примерно 38 тысяч плательщиков, — рассказала «депутат».
Бартош заявила, что для физлиц, чей доход превышает 200 тысяч рублей в год, будут платить 25% подоходного налога с суммы превышения.
— Если говорить о тех, на кого направлена эта норма, то, по нашим оценкам, это около 2 тысяч человек, — заверила Бартош.