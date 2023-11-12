Патрушев зачитал некролог Путину: у Украины появились замечательные шансы Александр Кирш, «Обозреватель»

12.11.2023, 15:08

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Запад будет диктовать условия Мордору.

Некролог Путину, который зачитал бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, это не какой-то монтаж, а настоящее видео, которое, похоже, преждевременно попало в ютуб.

На нем тот, кого считают фактическим руководителем России, правда — пока еще де-факто, а не де-юре, говорит о Путине хорошо и даже пафосно, но исключительно в прошлом времени и с интонацией, явно присущей похоронам.

Так что соответствующий текст, как видим, уже подготовлен и даже записан на видео. Да, «программа» Патрушева, может, еще хуже путинской, но это не имеет никакого значения: главное — что он ищет взаимопонимания с Западом, вот Запад все условия и будет диктовать.

Ну а что касается Запада, то это, прежде всего, Соединенные Штаты, где у Украины появились новые шансы на то, что Трамп, все-таки, не вернется в Белый дом.

Эти шансы назвал Иван Яковина:

американские аборты, ради которых избиратель проголосует против республиканцев (которые хотят их запретить), и на совсем недавних местных выборах именно это и произошло;

«тень» Кеннеди в виде его племянника, который идет на выборы как третья сила, имеет относительно заметную поддержку и сам президентом не станет, но должен отобрать голоса именно у Трампа, с которым имеет общие взгляды, а не у Байдена;

Никки Хейли, которую должны выдвинуть как кандидата в президенты республиканцы, если Трамп заключит сделку со следствием и снимет свою кандидатуру, ибо именно она имеет, согласно опросам, лучшие шансы победить Байдена, и которая придерживается еще более проукраинских взглядов, чем Байден.

Имеем, таким образом, надежду на то, что в Америке все будет хорошо и она поможет Украине додавить Мордор — то ли путинский, то ли патрушевский.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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