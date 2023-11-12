Названы авто, в которые выгоднее всего вкладывать деньги 3 12.11.2023, 15:18

3,534

Эти модели лучше других сохранили свою стоимость за последние пять лет.

В 2023 году автомобили лучше сохраняют свою стоимость, чем в 2019 году, потому что сократилось производство новых авто из-за пандемии COVID-19. Также снизились предложения подержанных транспортных средств, что помогло сохранить свою стоимость некоторым моделям.

Издание iSeeCars проанализировало более 1,1 миллиона автомобилей, проданных с ноября 2022 года по октябрь 2023 года и опубликовало рейтинг авто, которым удалось сохранить свою стоимость за 5 лет. Для владельцев б/у авто является преимуществом то, что они могут продать свою машину за достойную цену.

Porsche 911 (купе) – 9,3%;

Porsche 718 Cayman – 17,6%;

Toyota Tacoma – 20,4%;

Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited – 20,8%;

Honda Civic (седан/хэтчбек) – 21,5%;

Subaru BRZ – 23,4%;

Chevrolet Camaro – 24,2%;

Toyota C-HR – 24,4%;

Subaru Crosstrek – 24,5%;

Toyota Corolla – 24,5%;

Ford Mustang – 24,5%;

Porsche 718 Boxster – 25,1%;

Toyota Tundra – 25,3%;

Kia Rio 5-Door – 25,8%;

Porsche 911 (кабриолет) – 26,0%;

Honda HR-V – 26,2%;

Subaru Impreza – 26,2%;

Kia Rio – 26,3%;

Chevrolet Spark – 26,6%;

Toyota RAV4 – 27,2%;

Hyundai Accent – 27,4%;

Toyota 4Runner – 27,4%;

Chevrolet Corvette – 27,5%;

Nissan Kicks – 27,5%;

Subaru Impreza – 27,8%.

Эти 25 автомобилей сохраняют свою стоимость гораздо лучше. Купе Porsche 911 потеряло лишь 9,3% своей стоимости пять лет спустя, что указывает на высокий спрос на этот спортивный автомобиль.

Три других Porsche вместе с шестью Toyota, четырьмя Subarus и тремя Chervolets отражают постоянный спрос на спортивные автомобили, небольшие внедорожники и экономичные автомобили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».