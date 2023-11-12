Названы авто, в которые выгоднее всего вкладывать деньги

Названы авто, в которые выгоднее всего вкладывать деньги3
- 12.11.2023, 15:18
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Эти модели лучше других сохранили свою стоимость за последние пять лет.
В 2023 году автомобили лучше сохраняют свою стоимость, чем в 2019 году, потому что сократилось производство новых авто из-за пандемии COVID-19. Также снизились предложения подержанных транспортных средств, что помогло сохранить свою стоимость некоторым моделям.
Издание iSeeCars проанализировало более 1,1 миллиона автомобилей, проданных с ноября 2022 года по октябрь 2023 года и опубликовало рейтинг авто, которым удалось сохранить свою стоимость за 5 лет. Для владельцев б/у авто является преимуществом то, что они могут продать свою машину за достойную цену.
Porsche 911 (купе) – 9,3%;
Porsche 718 Cayman – 17,6%;
Toyota Tacoma – 20,4%;
Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited – 20,8%;
Honda Civic (седан/хэтчбек) – 21,5%;
Subaru BRZ – 23,4%;
Chevrolet Camaro – 24,2%;
Toyota C-HR – 24,4%;
Subaru Crosstrek – 24,5%;
Toyota Corolla – 24,5%;
Ford Mustang – 24,5%;
Porsche 718 Boxster – 25,1%;
Toyota Tundra – 25,3%;
Kia Rio 5-Door – 25,8%;
Porsche 911 (кабриолет) – 26,0%;
Honda HR-V – 26,2%;
Subaru Impreza – 26,2%;
Kia Rio – 26,3%;
Chevrolet Spark – 26,6%;
Toyota RAV4 – 27,2%;
Hyundai Accent – 27,4%;
Toyota 4Runner – 27,4%;
Chevrolet Corvette – 27,5%;
Nissan Kicks – 27,5%;
Subaru Impreza – 27,8%.
Эти 25 автомобилей сохраняют свою стоимость гораздо лучше. Купе Porsche 911 потеряло лишь 9,3% своей стоимости пять лет спустя, что указывает на высокий спрос на этот спортивный автомобиль.
Три других Porsche вместе с шестью Toyota, четырьмя Subarus и тремя Chervolets отражают постоянный спрос на спортивные автомобили, небольшие внедорожники и экономичные автомобили.