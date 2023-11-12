ISW: Кадыров начал презирать старшего сына после его встречи с Путиным 12.11.2023, 15:27

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Ахмат Кадыров и Владимир Путин (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни сделал выбор в пользу другого преемника.

Главарь Чеченской республики Рамзан Кадыров еще больше начал презирать старшего сына Ахмата Кадырова после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В то же время младшему сыну Адаму Кадырову уделяется больше внимания в публичной плоскости.

Стоит отметить, что встреча Ахмата Кадырова с Путиным, вероятно, была связана с обсуждением будущего главаря Чечни. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Накануне чеченский главарь дал понять, что назначил Ахмата заместителем первого министра Чеченской республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Примечательно, что это назначение последовало за 18-летием Ахмата, когда Рамзан Кадыров похвалил его за успехи в «избранном деле» на посту главы чеченского молодежного движения «Движение первых».

Аналитики отмечают, что признание Рамзаном Кадыровым новой должности Ахмата контрастирует с недавними похвалами и назначениями других его детей, включая назначение его младшего сына Адама на должность в службе безопасности Чечни. Именно эту должность Рамзан Кадыров занимал до того, как стал главарем Чеченской республики.

В ISW подчеркнули, что причина явного пренебрежительного отношения Рамзана Кадырова к своему старшему сыну неясна. При этом аналитики напомнили, что Ахмат Кадыров встречался с главой России Владимиром Путиным в начале марта 2023 года. Именно в тот период активно распространялись слухи об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова, что породило предположения о том, что в РФ, возможно, готовились к тому, чтобы Ахмат стал преемником отца.

Напомним, сына главаря Чечни Рамзана Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности председателя Чечни. Речь идет об Адаме Кадырове, которому всего 15 лет.

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