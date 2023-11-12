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«Один HIMARS — и здания нет!»: ВСУ разгромили военную базу РФ возле Кременной

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  • 12.11.2023, 15:36
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«Один HIMARS — и здания нет!»: ВСУ разгромили военную базу РФ возле Кременной

Грустный оккупант показал результаты прилета на видео.

ВСУ ударом реактивной системы HIMARS превратили в груду обломков базу российской армии.

Результаты прилета ракеты снял на видео один из оккупантов, сообщает dialog.ua.

Инцидент, предварительно, случился в районе Кременной. Оккупант упоминает, что недалеко находится огневая точка ВСУ, то есть, вероятно, база стояла рядом с линией фронта.

«Вот так выглядит после попадания HIMARS расположение. Там лепестки валяются, дальше не пойду. Вот что осталось с нашей располагой. Уничтожено все… Там дальше склад с техникой сгоревший. Прямое попадание HIMARS. С той стороны возгорание, где оружие хранилось. Не пойду. Заскочил сюда почти ползком… Один HIMARS - двухэтажного здания нет!» - рассказал оккупант.

Количество жертв он не назвал, но отметил, что троих сослуживцев завалило в подвале. Достать их оттуда не представляется возможным.

«Подвал заваленный. Когда раскапывать - не знаем… Где-то здесь завалило их… И перегородки, все упало. И три товарища наших погребены под этими завалами», - сообщил военный РФ.

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