Панин оскандалился странным сравнением Украины и РФ 7 12.11.2023, 15:48

3,990

Алексей Панин

Уехавший из России актер неожиданно повторил нарратив Кремля про «один народ».

Российский актер Алексей Панин на родине объявлен в розыск за осуждение войны в Украине.

Последние два года он открыто говорил о поддержке Украины.

Однако после переезда в США Панин изменил риторику. Он не отрицает, что «страна на болотах» в его глазах давно не выглядит пригодной для жизни. Однако в эту категорию он внес и Украину, отметил glavred.info.

В интервью для YouTube-канала «Иммиграция в США» актер повторил пропагандистский нарратив про «один народ», и отметил, что не хотел бы жить ни в РФ, ни в Украине, так как в обеих странах «одинаково».

"Я в России жить не хочу ни с Путиным, ни без Путина. Потому что я не верю в то, что русский мозг, русского человека, как-то так при моей жизни поменяется, что вдруг я проснусь в стране, в которой мне приятно находится. Я уверен, что и в Америке есть люди, которые будут мне неприятны. Но процентное соотношение разное. В России мне меньше всего приятно. Да и в Украине я жить бы не стал... В чем-то мы один народ, в чем-то не один», - заявил Панин.

Он также подчеркнул, что разницу между Украиной и Россией не замечает, по крайней мере в том, что касается людей: «Я объездил всю Украину вдоль и поперек. Там такие же, как и у нас. Простите, но в городе Конотопе ты увидишь такое же …, которые ты увидишь в любом российском городе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».