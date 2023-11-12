Флаг белорусских добровольцев подняли в Херсоне 12.11.2023, 16:16

В честь годовщины со дня освобождения города.

Год назад, 11 ноября, украинская армия освободила Херсон от российской оккупации. В этом году там вывесили флаги подразделений, которые освобождали город и регион, в том числе и Белорусского добровольческого корпуса.

«Сёння гадавіна вызвалення Херсону. Шмат выбітных беларускіх ваяроў ахвяравалі сваімі жыццямі дзеля гэтага. Сярод іх беларусы: Павал „Волат“ Суслаў, Міхаіл „Юнгер“ Шавельскі, украінец Руслан Абломаў ды іншыя нашыя пабрацімы», — говорится в телеграм-канале БДК.

«Менавіта дзякуючы ім беларусы ва Украіне і іншых краінах не зазнаюць такога стаўлення, як расейцы. Дзякуючы ім наш сцяг лунае на плошчы ў Херсоне разам са сцягамі падраздзяленняў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Херсоншчыны», — отметили в БДК.

На площади Свободы в Херсоне разместили 24 флага подразделений украинской армии, которые освободили правобережную Херсонщину. На административном здании — большой флаг Украины, пишет «Суспільне Херсон».

Напомним, 11 ноября 2022 года ВСУ вошли в Херсон, который находился под российской оккупацией с начала марта. В наступлении вместе с украинцами принимали участие и белорусы. Так, добровольцы из батальона «Террор» работали на южном направлении с начала полномасштабной войны в Украине.

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