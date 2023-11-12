Правящая коалиция Германии согласилась удвоить военную помощь Украине 12.11.2023, 16:20

До €8 млрд.

В 2024 году Германия планирует предоставить Украине €8 млрд на военные нужды вместо изначально запланированных €4 млрд. Инициативу уже одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца, сообщили источники Bloomberg. Теперь ее должен утвердить комитет парламента по бюджету.

По словам собеседников агентства, это может произойти уже на следующей неделе. Решение Бундестага, где партии Шольца принадлежит большинство, увеличит расходы Германии на оборону до 2,1% ВВП, что превышает целевой показатель НАТО. Причем это будет впервые за более чем три десятилетия.

В планы Германии входят закупки американских истребителей F-35, израильской системы ПВО Arrow, а также тяжелых вертолетов Chinook у компании Boeing.

Накануне источники Bild сообщили, что почти все средства из заложенных немецким Минфином €4 млрд на военную помощь Украине уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны остались лишь €120 млн. Ведомство запросило дополнительно €5 млрд. В итоге в правительстве договорились, что, кроме расширения помощи на €4 млрд, Минобороны также сможет потратить €2 млрд на выполнение долгосрочных контрактов на поставку вооружений.

10 ноября Шольц пообещал сохранить уровень расходов на оборону даже после исчерпания специального фонда для перевооружения бундесвера объемом €100 млрд, созданного в феврале 2022 года. Ожидается, что две трети этих средств будут потрачены до конца года. «Нет абсолютно никаких сомнений в том, что поворотный момент, представляющий собой агрессивную войну России [против Украины], требует долгосрочного изменения курса», — отметил канцлер. Он добавил, что правительство уже работает над корректировкой оборонного бюджета.

Германия является крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на €17 млрд. В том числе ВСУ получили танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, противоракетные комплексы Iris-T и Patriot, зенитные установки Gepard и реактивные системы залпового огня MARS II.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность возможным сокращением помощи США Украине. В связи с этим он призвал страны ЕС сохранять единство по вопросу поддержки Киева и быть «политически готовыми» к долгой войне.

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