Бухгалтер из Борисова проиграла в казино более полумиллиона рублей своей компании 1 12.11.2023, 16:22

У женщины был электронный ключ к счетам организации.

В Борисове 30-летняя бухгалтер фирмы по продаже автозапчастей завышала себе зарплату и на эти деньги играла в казино. И хотя присвоила крупную сумму, оказалась в проигрыше, сообщили в МВД.

У женщины был электронный ключ к счетам организации. И с ноября прошлого года она периодически завышала себе зарплату — вносила недостоверные сведения о назначении платежа.

«Далее женщина переводила деньги на свой карт-счет и тратила на ставки в онлайн-казино», — рассказали в МВД.

В итоге похитила у работодателя более полумиллиона рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Борисовчанке грозит до 10 лет лишения свободы.

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