Астронавт упустила в космосе сумку с инструментами 8 12.11.2023, 16:42

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Теперь это искусственный спутник Земли, который можно увидеть в бинокль.

Сумка с инструментами 2 ноября стала новым искусственным спутником Земли. Ее упустила из рук астронавт NASA Жасмин Могбеливо время выхода в открытый космос для работ на внешней части Международной космической станции, пишет Space.

По данным EarthSky, сумка с инструментами сейчас вращается вокруг нашей планеты прямо перед МКС — с визуальной величиной около 6. Это означает, что она немного менее яркая, чем ледяной гигант Уран — седьмая планета от Солнца.

Cумка слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, но наблюдатели могут рассмотреть ее в бинокль. Видео утери сумки в соцсетях разместила астронавт-резерв Европейского космического агентства (ЕКА) Меган Кристиан. Она добавила, что в последний раз сумку видел астронавт Сатоши Фурукава, когда она плыла высоко над горой Фудзи.

А вот астроном Гарвардского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл обнаружил, что мешок вращается вокруг Земли по орбите размером примерно 415 на 416 километров. Макдауэлл также пояснил, что сумке присвоена собственная категория в системе каталогизации искусственных объектов на орбите космических сил США, официально обозначенная как 58 229/1998−067WC.

Поскольку набор инструментов быстро опускается, он, скорее всего, сгорит в атмосфере, когда достигнет высоты около 113 километров над Землей. Ожидается, что это произойдет к марту 2024 года.

Данная сумка — лишь часть огромного количества искусственного космического мусора на орбите вокруг Земли: от обломков шаттлов и разбитых спутников до инструментов, используемых астронавтами. Это даже не первая сумка с инструментами, достигшая орбиты. В 2008 году сумку с инструментами потеряла астронавт НАСА Хайде Стефанишин-Пайпер, когда пыталась починить заклинившую шестерню на солнечной панели МКС, и та также облетела нашу планету.

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