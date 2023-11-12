В Исландии ввели чрезвычайное положение и эвакуировали город 1 12.11.2023, 17:04

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Ждут извержения вулкана.

В Исландии на полуострове Рейкьянес власти объявили чрезвычайное положение и эвакуировали город Гриндавик, расположенный рядом со знаменитой Голубой лагуной. Все из-за вулкана, пишет new-science.ru.

Повышенная сейсмическая активность наблюдается на полуострове Рейкьянес с 24 октября. 10 ноября ситуация ухудшилась: было зарегистрировано более 20 тысяч землетрясений, некоторые из них имели магнитуду более 5. Исландские власти объявили чрезвычайное положение, что является редкой мерой для этой страны. В ночь на пятницу был эвакуирован город Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В качестве предосторожности была также закрыта Голубая лагуна — популярный туристический объект. Началось строительство земляных насыпей для защиты жизненно важной инфраструктуры.

Специалисты внимательно следят за подъемом магмы в районе Сундхнюкагигара, расположенном примерно в 3 км к северу от Гриндавика.

Метеорологические службы Исландии первоначально говорили, что извержение может произойти «скорее через несколько дней, чем через несколько часов». Однако в пятницу метеорологические службы заметили, что сейсмическая активность приближается к поверхности, а магма начинает вертикально подниматься к земной коре между Сундхнюкагигаром и Гриндавиком, что говорит о возможности скорого извержения.

Исландия, расположенная на Срединно-Атлантическом хребте, является одним из наиболее вулканически активных регионов мира. Здесь насчитывается 33 действующие вулканические системы, что является самым высоким показателем в Европе. На полуострове Рейкьянес уже произошло три извержения вулкана Фаградалсфьялл в марте 2021, августе 2022 и июле 2023 года. Эти извержения происходили вдали от объектов инфраструктуры и населенных пунктов.

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