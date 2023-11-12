Когда и на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в 2024 году 2 12.11.2023, 17:15

1,412

И будет ли дорожать отопление в этом сезоне.

В 2024 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги намерены повысить дважды, как и в 2023-м, — с 1 января и 1 июня. Об этом журналисту «Зеркало» как физлицу сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко во время прямой телефонной линии.

— С 1 января будет первое увеличение. Не скажу, что конкретно подорожает, этим вопросом занимается МАРТ. Но будет небольшое увеличение — в пределах половины базовой величины по средней квартире, на сегодня это 18,5 рубля по средней квартире, — сказал Андрей Ромашко. — С 1 июня подорожают отопление и горячее водоснабжение. Как обычно, как ежегодно в рамках установленного годового лимита.

Уточним, что речь о субсидируемых тарифах.

К тому же с 1 января, как правило, повышают размер базовой величины, то есть прибавка по тарифам на ЖКУ может быть выше, чем 18,5 рубля.

Андрей Ромашко также уточнил, что тарифы на отопление до июня 2024 года не намерены повышать.

— Отопление в этом отопительном сезоне будет по тому тарифу (считать. — Прим. ред.), который сейчас действует. Он будет действовать до 1 июня. Министерство энергетики с МАРТ устанавливают тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Тариф останется зимой неизменным, он таким будет до июня.

Напомним, еще в 2023 году тарифы на ЖКУ повышали в пределах 5 долларов за год в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Однако позже чиновники ввели изменение и привязали рост тарифов на ЖКУ к размеру базовой величины. Жировка может потяжелеть за год не больше, чем на половину базовой.

В этом году повышение тарифов на коммуналку прошло в 2 этапа: с 1 января — на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, а с 1 июня — на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ для отопления.

Как ожидается, в 2024 году повышение тарифов на ЖКУ пройдет по такой же схеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».