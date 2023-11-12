Финляндия запретила въезд россиянам на велосипедах 3 12.11.2023, 17:26

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C 9 ноября.

Финляндия запретила въезд на ее территорию из России на велосипедах, сообщило в субботу, 11 ноября, петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на граждан РФ, пытавшихся пересечь границу. «Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», - рассказал изданию один из читателей.

Дежурный сотрудник пограничной охраны контрольно-пропускного пункта «Ваалимаа» сообщил российскому государственному агентству РИА «Новости», что все КПП на юго-востоке Финляндии закрыты для въезда в страну на велосипедах из России с 9 ноября. С чем связаны ограничения и касаются ли они КПП в других финских регионах, собеседник агентства не уточнил.

Всего на российско-финской границе работают девять пунктов пропуска. По данным «Фонтанки», въезд на велосипедах запрещен на КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа».

Издание отмечает, что это автомобильные пункты пропуска, пройти их пешком нельзя. Единственный оставшийся законный способ пересечь границу — на автобусе.

На сайте пограничной службы Финляндии в разделе, посвященном ограничениям на въезд граждан России, информации о запрете для велосипедистов нет. Однако велосипеды присутствуют в списке Еврокомиссии, в котором разъясняется порядок применения санкций против РФ, введенных из-за войны в Украине.

В том же перечне были автомобили с российскими номерами, въезд для которых власти Финляндии закрыли в сентябре.

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