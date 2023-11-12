Израиль впервые продал систему ПВО «Праща Давида» другой стране 12.11.2023, 17:47

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Историческое соглашение.

12 ноября министерство обороны Израиля объявило в Facebook о достижении договоренности о продаже Финляндии израильского противоракетного комплекса «Праща Давида» (קלע דוד).

«Подписан исторический договор о продаже системы קלע דוד в Финляндию. Генеральный директор минобороны полковник в отставке Эяль Замир подписал контракт на продажу Финляндии комплекса קלע דוד примерно за 1,3 млрд шекелей (около €317 млн)», – говорится в сообщении.

О договоренностях Израиля с Финляндией накануне написало издание Israel Defense. Представитель компании-производителя системы Rafael подчеркнул, что «Праща Давида» впервые продается за границу.

Противоракетный комплекс издание назвало одной из самых совершенных в мире перехватчиков баллистических и крылатых ракет, а также самолетов и беспилотников. По данным авторов материала, в ходе войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС и поддерживающими его другими террористическими организациями «Праща Давида» продемонстрировала «очень высокую эффективность», выпустив около 60 ракет.

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