Визовый центр Италии в Беларуси сообщил о предпочтениях в выдаче шенгена 12.11.2023, 17:38

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Кому дадут шенген в ноябре и декабре 2023 года.

В визовом центре Италии сообщили, что при распределении слотов на последнюю неделю ноября и первую неделю декабря приоритет будет отдаваться организованным туристическим группам в Италию.

Кроме того, там пояснили, что для особых категорий заявителей (бизнес, посещение близких родственников в Италии, гуманитарные цели) ранее установленные процедуры остаются в силе.

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