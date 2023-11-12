В Варшаве и в Вильнюсе почтили память Романа Бондаренко 12.11.2023, 18:01

Он стал белорусским символом гражданского мужества и отваги.

В Варшаве и в Вильнюсе почтили память Романа Бондаренко. Сегодня три года с того дня, как протестующий с Площади Перемен был убит в Минске.

Роман Бондаренко стал белорусским символом гражданского мужества и отваги. Последним его постом в социальных сетях стали слова: «Я выхожу». Теперь 12 ноября, в день его гибели, отмечается День солидарности с Беларусью.

В Варшаве акция прошла на Площади Свободной Беларуси. Ее организовал Центр белорусской солидарности, передает «Еврорадио».

В Вильнюсе митинг прошел на площади Винцаса Кудирки.

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