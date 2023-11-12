Boeing из Сочи сел в Челябинске с неисправными закрылками 1 12.11.2023, 18:05

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На его борту находились 189 человек.

Самолет Boeing-737 из Сочи со 189 людьми штатно сел в Челябинске, хотя готовился к аварийной посадке, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в оперативных службах.

«В 16:43 в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на борту находились 189 человек, включая девять детей и семь членов экипажа. «Перед посадкой самолет сжигал топливо. Опоздание от графика приземления почти на час», — добавил представитель оперативных служб.

20 октября пассажирский Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Томск, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. На борту самолета находилось 165 пассажиров.

Причиной экстренной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки», уточнили позже в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заключили в ведомстве.

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