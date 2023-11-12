Белорус Шкурин забил победный гол в чемпионате Польши
- 12.11.2023, 18:17
В этом сезоне белорусский футболист уже забил пять голов и сделал пять результативных передач.
В матче 15-го тура чемпионата Польши между «Сталью» и «Гурником» (2:1) беларусский нападающий Илья Шкурин забил гол и тем самым помог «Стали» одержать победу.
Стоит отметить, что команда белоруса почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но это не помешало им добиться успеха.
В этом сезоне Шкурун забил пять голов и сделал пять результативных передач.