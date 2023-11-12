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Белорус Шкурин забил победный гол в чемпионате Польши

  • 12.11.2023, 18:17
Белорус Шкурин забил победный гол в чемпионате Польши
Илья Шкурин

В этом сезоне белорусский футболист уже забил пять голов и сделал пять результативных передач.

В матче 15-го тура чемпионата Польши между «Сталью» и «Гурником» (2:1) беларусский нападающий Илья Шкурин забил гол и тем самым помог «Стали» одержать победу.

Стоит отметить, что команда белоруса почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но это не помешало им добиться успеха.

В этом сезоне Шкурун забил пять голов и сделал пять результативных передач.

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