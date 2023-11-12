Как выглядят дешевые минские однушки около метро 1 12.11.2023, 18:41

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До 50 тысяч долларов.

Портал Realt.by изучил, как выглядят бюджетные однушки в относительной близости от метро в Минске. Это квартиры без идеального дизайнерского ремонта, но во всех можно жить. Стоимость этих вариантов — от 46 до 50 тысяч долларов.

Кошевого, 24. Около метро «Тракторный завод»

Однушка в кирпичном пятиэтажном доме 1963 года, капремонт был в 2012 году. Квартира на втором этаже.

Общая площадь — 30 метров, жилая — 18. Кухня — 6 квадратов. Вот как выглядит жилая комната и кухня.

Санузел совмещенный. Есть стиральная машина. Установлена ванна. Но в комнате надо делать ремонт.

Стоимость квартиры — 46 тысяч долларов (1 528 долларов за квадрат).

Ложинская, 19. Около метро «Уручье»

Однушка на втором этаже девятиэтажного дома 1990 года постройки.

В квартире 30 метров общей площади, 11 — жилые. Кухня занимает 7 квадратов. Из техники есть холодильник, варочная панель, духовой шкаф и микроволновка.

В жилой комнате стоит диван, есть рабочее место около окна. На полу лежит линолеум. Есть кондиционер.

Санузел раздельный. Есть стиральная машина. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 47 тысяч долларов (1 593 доллара за квадрат).

Кнорина, 16. Около метро «Московская»

Квартира-студия на четвертом этаже четырехэтажного дома 1961 года. В 2016 году был капремонт. Над квартирой есть техэтаж.

В квартире 38 метров общей площади. Кухня от гостиной отделена условно. В зоне гостиной есть выход на застекленный балкон.

Санузел совмещенный. Установлена ванная. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 49 900 долларов (1 637 долларов за квадрат).

Одоевского, 107. Около метро «Спортивная»

Однушка на первом этаже пятиэтажной панельки. Дом 1971 года постройки, был капремонт.

Общая площадь — 35 квадратов, жилая — 18. Кухня — 7 метров. Это отдельная комната, но двери здесь нет. Из техники есть плита, духовой шкаф и микроволновка. В кухне большое окно.

В жилой комнате организована спальня с большой кроватью и детской кроваткой. Еще в комнате стоит шкаф и комод.

Санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 50 тысяч долларов (1 429 долларов за квадрат).

Грибоедова, 26. Около метро «Молодежная»

Однокомнатная квартира со светлым ремонтом на третьем этаже пятиэтажной хрущевки 1959 года.

Общая площадь — 25 квадратов, жилая — 16. Кухня — 5 метров. В кухне нужно делать ремонт.

Санузел совмещенный. Установлена ванна. Стиральная машина стоит в кухне.

Вот так выглядит жилая комната. Здесь есть спальное и рабочее место. На полу лежит линолеум.

Стоимость квартиры — 50 500 долларов (2 004 доллара за квадрат).

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