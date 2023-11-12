Как выглядят дешевые минские однушки около метро

Как выглядят дешевые минские однушки около метро1
- 12.11.2023, 18:41
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До 50 тысяч долларов.
Портал Realt.by изучил, как выглядят бюджетные однушки в относительной близости от метро в Минске. Это квартиры без идеального дизайнерского ремонта, но во всех можно жить. Стоимость этих вариантов — от 46 до 50 тысяч долларов.
Кошевого, 24. Около метро «Тракторный завод»
Однушка в кирпичном пятиэтажном доме 1963 года, капремонт был в 2012 году. Квартира на втором этаже.
Общая площадь — 30 метров, жилая — 18. Кухня — 6 квадратов. Вот как выглядит жилая комната и кухня.
Санузел совмещенный. Есть стиральная машина. Установлена ванна. Но в комнате надо делать ремонт.
Стоимость квартиры — 46 тысяч долларов (1 528 долларов за квадрат).
Ложинская, 19. Около метро «Уручье»
Однушка на втором этаже девятиэтажного дома 1990 года постройки.
В квартире 30 метров общей площади, 11 — жилые. Кухня занимает 7 квадратов. Из техники есть холодильник, варочная панель, духовой шкаф и микроволновка.
В жилой комнате стоит диван, есть рабочее место около окна. На полу лежит линолеум. Есть кондиционер.
Санузел раздельный. Есть стиральная машина. Установлена ванна.
Стоимость квартиры — 47 тысяч долларов (1 593 доллара за квадрат).
Кнорина, 16. Около метро «Московская»
Квартира-студия на четвертом этаже четырехэтажного дома 1961 года. В 2016 году был капремонт. Над квартирой есть техэтаж.
В квартире 38 метров общей площади. Кухня от гостиной отделена условно. В зоне гостиной есть выход на застекленный балкон.
Санузел совмещенный. Установлена ванная. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 49 900 долларов (1 637 долларов за квадрат).
Одоевского, 107. Около метро «Спортивная»
Однушка на первом этаже пятиэтажной панельки. Дом 1971 года постройки, был капремонт.
Общая площадь — 35 квадратов, жилая — 18. Кухня — 7 метров. Это отдельная комната, но двери здесь нет. Из техники есть плита, духовой шкаф и микроволновка. В кухне большое окно.
В жилой комнате организована спальня с большой кроватью и детской кроваткой. Еще в комнате стоит шкаф и комод.
Санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 50 тысяч долларов (1 429 долларов за квадрат).
Грибоедова, 26. Около метро «Молодежная»
Однокомнатная квартира со светлым ремонтом на третьем этаже пятиэтажной хрущевки 1959 года.
Общая площадь — 25 квадратов, жилая — 16. Кухня — 5 метров. В кухне нужно делать ремонт.
Санузел совмещенный. Установлена ванна. Стиральная машина стоит в кухне.
Вот так выглядит жилая комната. Здесь есть спальное и рабочее место. На полу лежит линолеум.
Стоимость квартиры — 50 500 долларов (2 004 доллара за квадрат).