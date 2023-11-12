До 70 тысяч человек вышли на климатический марш в Амстердаме 12 12.11.2023, 18:51

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Среди демонстрантов – шведская активистка Грета Тунберг.

В Амстердаме десятки тысяч людей участвуют в большом климатическом марше.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает телерадиокомпания NOS.

По данным организаторов Марша за климат и справедливость, в нем принимают участие 70 000 человек. Это превосходит климатическую демонстрацию двухлетней давности, когда в ней приняли участие 40 000 демонстрантов.

Демонстранты проходят по маршруту от площади Дам до площади Музеумплейн. Там они могут слушать речи, дебаты между партийными лидерами и выступления артистов.

Среди демонстрантов – шведская климатическая активистка Грета Тунберг. Она тоже выступит с речью.

Демонстранты несут транспаранты, флаги и знаки протеста, выкрикивают различные лозунги.

Марш организовали девять организаций, объединенных под названием «Коалиция по климатическому кризису», среди которых Oxfam Novib, Extinction Rebellion, Greenpeace и профсоюз FNV. Цель марша – дать возможность “новому политическому ветру» подуть в Нидерландах.

Они говорят, что их главный месседж заключается в том, что настало время для справедливой политики. Организации-участницы указывают на то, что кризисы накапливаются и являются взаимосвязанными: жилищный кризис, кризис бедности, климатический кризис. По их мнению, в основе этого лежит политический выбор.

Среди климатических тем, которые освещаются, – постепенное прекращение субсидий на ископаемое топливо и обязательный климатический план для компаний-загрязнителей.

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