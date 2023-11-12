В Минске скоро закроют популярный гипермаркет

В Минске скоро закроют популярный гипермаркет2
- 12.11.2023, 19:21
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Речь идет о ProStore.
Гипермаркет ProStore, который находится в Минске на Каменногорской, 3, где-то в промежуток времени с 1 по 15 января 2024 года должен закрыться. Об этом пишет известный блогер «Мерзкий Кокобай», подтверждая свою информацию скрином документа.
На месте нынешнего ProStore на Каменногорской, 3, по информации «Кокобая», должна появиться «Корона».
В то же время на проспекте Дзержинского и улице Максима Богдановича гипермаркеты ProStore продолжат работать.