За неделю ВСУ ликвидировали 6660 оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники РФ 1 12.11.2023, 19:26

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Инфографика.

За неделю, с 6 по 12 ноября, Силы обороны Украины уничтожили около 6660 захватчиков и 744 единицы вооружения и военной техники.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Российские войска за неделю потеряли:

65 танков;

120 боевых бронированных машин;

184 артиллерийские системы;

14 РСЗО;

10 установок ПВО;

214 единиц автотехники;

31 единицу спецтехники.

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 6 вражеских ракет, 98 БПЛА, а также два корабля/катера противника.

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