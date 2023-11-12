С 2020 года в Беларуси погибли 16 оппонентов режима Лукашенко 14 12.11.2023, 20:06

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За их гибель до сих пор никто не ответил.

С начала протестов летом 2020 года и до нынешнего дня в Беларуси уже 16 противников режима Лукашенко лишились жизни вследствие действий властей: были застрелены, избиты до смерти, доведены до самоубийства, умерли из-за ухудшения здоровья и неоказания медпомощи в заключении. Обстоятельства смерти нескольких человек не выяснены до сих пор. Могут быть и другие жертвы, в том числе среди политзаключенных: о многих из них много месяцев никакой информации. Но на сегодня известно 16 имен. Правозащитная организация «Правовая инициатива» к 12 ноября, третьей годовщине гибели самой известной жертвы режима — Романа Бондаренко, подготовил аналитический обзор о политических убийствах и смертях в связи с действиями властей.

Граффити в память о Романе Бондаренко в Гродно. Фото: TUT.BY

Основные причины описанных в документе случаев смертей по вине государства — действия или бездействие государства, которые выражаются в:

недостаточной правовой охране права на жизнь,

произвольном применении летального оружия силовыми структурами,

ненадлежащем или недостаточном медицинском обслуживании лиц в местах несвободы,

ненадлежащем наблюдении за психологическим состоянием лиц, содержащихся в местах несвободы, и неправомерном давлении на задержанных лиц, приведших к суицидам,

ненадлежащем расследовании случаев лишения жизни.

Правозащитники разделили смертельные случаи на две категории. Первая — это смерти участников и сторонников протестов вне мест заключения, вторая — смерти в объектах правоохранительной системы и местах лишения свободы. В то же время случаи могут быть сгруппированы по обстоятельствам гибели (хотя границы групп не всегда четкие).

Двух человек застрелили на протестах: это Александр Тарайковский и Геннадий Шутов. Еще один человек был застрелен в своем доме при попытке сопротивления вторжению неизвестных вооруженных людей в штатском, которые оказались силовиками: это Андрей Зельцер;

трое скончались при задержании силовиками или в отделении милиции. Двое были избиты до смерти: Роман Бондаренко и Александр Вихор. Неизвестна причина смерти в РОВД Дмитрия Сорокина;

двое были найдены повешенными, обстоbятельства их смерти неясны, случаи были объявлены суицидами: Константин Шишмаков, Никита Кривцов;

трое скончались в колониях при не выясненных до конца обстоятельствах и в условиях, вероятно, недостаточной медпомощи: Витольд Ашурок, Алесь Пушкин, Николай Климович;

двое умерли от коронавируса, полученного во время отбывания административного ареста в тяжелых, антисанитарных условиях без медицинской помощи: Елена Амелина, Сергей Щетинко;

трое совершили самоубийство, не выдержав давления силовиков, угрозы предстоящего заключения или обстоятельств отбывания наказания: Дмитрий Стаховский, Дмитрий Дудойть, Владимир Крысенок.

«Зеркало» рассказывает, что известно об этих смертях.

Александр Тарайковский

Александр Тарайковский. Фото из архива семьи опубликовано «Радыё Свабода»

О погибшем: 34 года, жил в Минске, состоял в гражданском браке и воспитывал малолетнюю дочь, предприниматель, имел небольшой бизнес по производству автомобильных шторок hober.by.

Дата смерти: 10 августа 2020 года (около 23.00).

Место смерти: г. Минск, ул. Притыцкого, рядом со станцией метро «Пушкинская».

Обстоятельства смерти

Вечером 10 августа 2020 года Тарайковский пошел в квартиру отца, которая находится в 300 метрах от станции метро «Пушкинская», и позже оказался на акции протеста. С собой у него были лишь телефон, сигареты, деньги. В 22.20 он позвонил жене, сказал, что на Пушкинской «ужас что творится» и он идет домой. Но около 23.00 он оставался там же в небольшой группе людей в то время, как силовики уже проводили жесткую зачистку с использованием светошумовых гранат и прочего оружия.

В какой-то момент Александр оказался впереди других протестующих, он пошел в сторону силовиков, подняв вверх пустые руки и раскинув их — похоже, в жесте, призывающем не стрелять. Как рассказывал свидетель, которому удалось покинуть страну, сначала в сторону Александра полетела светошумовая граната, но не задела его. Он прошел еще пару метров, и силовики в него выстрелили. На видео видно, как мужчина пошатнулся, на его майке расплылось красное пятно и он упал. Тарайковский скончался на месте.

Согласно официальному заявлению МВД Беларуси, «10 августа, около 23:00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

Однако показания свидетелей, три различные видеозаписи, сделанные с разных ракурсов, опровергают эту версию. На них видно, что Тарайковский не представлял угрозы для вооруженных силовиков в касках и бронежилетах: он был безоружен, его руки были пусты, он поднял их, демонстрируя мирные намерения. Силовики могли убедиться в этом, так как мужчина был близко. Тем не менее они произвели выстрел.

Официальная причина смерти

Согласно врачебному свидетельству о смерти, смерть Тарайковского наступила в результате открытой раны грудной клетки и массивной кровопотери. Судмедэксперт, которая наблюдала вскрытие тела Тарайковского, подтвердила, что причиной его смерти стал произведенный с близкого расстояния выстрел резиновой пулей в область сердца.

Хотя представители режима в итоге публично признали, что Тарайковский был застрелен из «нелетального» оружия, они утверждали, что сила к нему была применена правомерно, так как он якобы провоцировал силовиков.

Расследование Conflict Intelligence Team по открытым источникам пришло к выводу, что выстрел совершил боец одного из спецподразделений: «Альфа» (КГБ) или «Алмаз» (МВД). Другое независимое расследование, проведенное под эгидой «Белорусского народного трибунала», утверждает, основываясь на анализе видео, что выстрел был произведен прицельно с расстояния 10,5 метра из карабина Сайга-12К — российской разработки на базе автомата Калашникова. Данный карабин может стрелять резиновыми пулями с металлическим сердечником и состоит на вооружении спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Реакция властей

10 февраля 2021 года Управление Следственного комитета по Минску приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского «за отсутствием состава преступления».

Глава СК Иван Носкевич заявил, что Тарайковский был пьян и провоцировал силовиков, они воспринимали его как реальную угрозу своей жизни и здоровью и потому правомерно применили нелетальное оружие «с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», но «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим». Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель на встрече с работниками «Гродно Азота» 17 декабря 2020 года обосновывал убийство так: «Вышел — и нагло стоит перед милицией, целенаправленно».

В апреле 2021 года СК отказал семье Тарайковского и их адвокату в ознакомлении с материалами предварительной проверки и заключением судебно-медицинской экспертизы, не выдал копию отказа в возбуждении уголовного дела, обосновывая это тем, что право на это есть только у заявителя, а проверка была начата на основании сообщения от медиков о смерти мужчины.

В июне 2021 года Елена Герман, вдова Александра Тарайковского и мать его 4-летней дочери, сообщила СМИ о том, что налоговая инспекция потребовала от нее заплатить налог в сумме более 11 000 рублей с добровольных пожертвований граждан, которые она получила после смерти мужа.

Предположительно виновные в преступлении

«Белорусский народный трибунал» утверждает, что выстрел произвел боец СПБТ «Алмаз» Никита Коровин, а руководил отрядом полковник Виктор Зураев. Однако данная версия основана на неназванных источниках и не подтверждена никакими доказательствами.

Правозащитники указывают имя старшего следователя следственного управления Гончарука, который отказал в возбуждении уголовного дела по факту убийства Тарайковского, тем самым нарушив право жертвы и его семьи на справедливое расследование и суд.

Геннадий Шутов

Геннадий Шутов. Фото из архива семьи опубликовано TUT.BY

О погибшем: 44 года, дальнобойщик и байкер, отец пятерых детей, проживал в Бресте вместе с гражданской женой и дочерью.

Дата смерти: 19 августа 2020 года (в 10:20). Был ранен 11 августа 2020 года.

Место смерти: военный госпиталь в Минске.

Обстоятельства смерти

Вечером 11 августа 2020 года Шутов позвонил дочери и сообщил, что собирается домой, с тех пор семья не могла его найти два дня. Его телефон был недоступен. Когда его наконец нашли в Брестской областной больнице, он находился в коме с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа, ушиб — размозжение головного мозга, многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». 13 августа в критическом состоянии его вертолетом доставили в госпиталь Министерства обороны в Минске, где он скончался утром 19 августа.

12 августа 2020 года в МВД сообщили, что накануне вечером на сотрудников милиции в Бресте «напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», «предупредительные выстрелы вверх их не остановили» и «для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», один из нападавших был ранен.

Видеозаписи инцидента, снятые свидетелями и камерами видеонаблюдения, которые были опубликованы «Медиазоной», поставили официальную версию событий под серьезные сомнения. На кадрах видно, что Шутов и его друг Александр Кордюков долго стоят возле скамейки. Все происходило возле дома 334 на улице Московской. В то время в том районе силовики проводили зачистку участников акции протеста.

В какой-то момент к Шутову и Кордюкову подходят трое мужчин в гражданской одежде. Между ними, по-видимому, возник непродолжительный конфликт, в результате которого Кордюков попытался сбежать, а один из офицеров погнался за ним. Именно в этот момент прозвучало три выстрела, один из которых и ранил Шутова. Силовики, по словам свидетелей, вызвали скорую, угрожая оружием приближающимся людям, забрали раненого, лежащего в луже крови, и спешно покинули место происшествия.

Официальная причина смерти

В справке о смерти Шутова сказано, что ее причиной стал травматический отек головного мозга. В графе «внешняя причина смерти» указан код МКБ Y22 (расшифровывается как «повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями»).

Реакция властей

19 августа 2020 года, сообщая о смерти Шутова, Следственный комитет заявил, что вечером 11 августа двое мужчин напали на силовиков с металлической трубой. Один из правоохранителей, «воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча», но «ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы».

Уголовного дела по факту гибели Шутова возбуждено не было, родным отказали в доследственной проверке. Зато дело возбудили против самого Геннадия и его друга Александра. Их обвинили в нападении на силовиков.

Александр Кордюков. Фото: «Белсат»

Суд состоялся в феврале 2021 года. На нем стало известно, что Шутова застрелил капитан 5-й военной бригады специального назначения Роман Гаврилов. Вместе с прапорщиком той же бригады Арсением Голицыным он получил приказ помогать ОМОНу в патрулировании протестов в Бресте, смешиваясь с толпой в штатском, но имея при себе табельное оружие. Необходимость применения оружия Гаврилов объяснил тем, что он «чувствовал себя плохо», а нападавшие вели себя агрессивно. Гаврилов и Голицын были в деле пострадавшими.

25 февраля 2021 года Брестский областной суд посмертно признал Шутова виновным в «сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия» без назначения наказания, а ключевой свидетель его убийства Кордюков был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Предполагаемые виновные в преступлении

Командир разведывательной группы 1-го особого отряда специального назначения 5-й отдельной бригады специального назначения ВС РБ (в/ч 89 417), капитан Роман Гаврилов. Приказ о привлечении вооруженных спецназовцев к охране правопорядка отдал командующий войсками сил специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

Представители Следственного комитета, которые отказали в возбуждении уголовного дела и обвинили в преступлении самого погибшего, гособвинитель Геннадий Бурый, судья Светлана Кременевская, вынесшая приговор.

Андрей Зельцер

Андрей Зельцер. Фото из Instagram

О погибшем: 31 год, проживал с супругой и 8-летним сыном в Минске, являлся IT-менеджером EPAM; выложил две фотографии с БЧБ-символикой у себя в Instagram, под одной из них, опубликованной 16 августа 2020 года, призвал людей объединяться и «идти до конца».

Дата смерти: 28 сентября 2021 года.

Место смерти: собственная квартира по ул. Якубовского в Минске.

Обстоятельства смерти

Как следует из сообщения КГБ, 28 сентября 2021 года сотрудниками правоохранительных органов проводились специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться «лица, причастные к террористической деятельности».

На опубликованном госСМИ видео видно, как люди в гражданской одежде требуют от хозяев открыть дверь квартиры. Один раз они говорят, что являются сотрудниками милиции, после этого вскрывают дверь квартиры болгаркой и ломом и врываются внутрь. На других кадрах, снятых уже внутри помещения, виден мужчина с охотничьим ружьем. Начинается перестрелка. Один из ворвавшихся в квартиру падает, видна кровь. Также в видео есть кадры, снятые на камеру, установленную хозяевами внутри квартиры: на них виден Андрей Зельцер с ружьем и его жена Мария Успенская, которая снимает происходящее на телефон.

«По сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался. Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности)», — говорится в сообщении КГБ.

Как сообщил BYPOL, погиб боец группы «А» КГБ Федосюк Дмитрий Юрьевич, 1990 года рождения, мать которого, Татьяна Николаевна Федосюк, является руководителем одного из подразделений центрального аппарата КГБ.

Официальная причина смерти

Застрелен перекрестным огнем сотрудником КГБ.

Реакция властей

СК возбудил в отношении Зельцера уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности по факту смерти сотрудника КГБ Федосюка. Жена Зельцера Мария Успенская была арестована по обвинению в соучастии в убийстве.

Экспертиза выявила у женщины психическое расстройство. Ее судили как «лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости». Судья Мингорсуда Валентина Зенькевич назначила ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре до выздоровления и взыскала с нее в пользу жены Федосюка 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

По сведениям правозащитного центра «Весна», за комментарии и публикации в соцсетях в связи с делом Зельцера было задержано не менее 124 человек. Известны результаты судов над 103 людьми. Трех человек осудили к ограничению свободы, еще 99 человек приговорены к лишению свободы в колониях. В «Перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности» КГБ включил по меньшей мере 35 фигурантов «дела Зельцера», среди них — четыре женщины.

Был задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, который по горячим следам первым написал материал о том, кем был Андрей Зельцер, на основе рассказа его одноклассницы. 23 марта 2023 года Можейко признали виновным в оскорблении Лукашенко и разжигании социальной вражды. Гособвинителем была прокурор Татьяна Гаркун. Судья Мингорсуда Татьяна Фальковская приговорила Можейко к 3 годам лишения свободы.

Предполагаемые виновные в преступлении

Силовики, принимавшие участие во вторжении в жилище Зельцера, руководитель КГБ — Иван Тертель.

Правозащитники объясняют, что сотрудники КГБ проводили «спецмероприятие» с грубейшими нарушениями, вторгаясь без опознавательных знаков в гражданское жилище, взломав дверь, не представляясь и не сообщая причины вторжения. Андрей Зельцер и его супруга дважды звонили в милицию, прося о помощи и описывая ситуацию. Сотрудники дежурной службы, куда поступали звонки от потерпевших, не дали никаких объяснений семье, не провели инструктаж о необходимых действиях. Защищая свое жилище и свою семью, Андрей Зельцер, в целях самообороны, не зная истинных причин вторжения неизвестных вооруженных людей, применил оружие и был застрелен.

Роман Бондаренко

Роман Бондаренко. Фото из соцсетей

О погибшем: 31 год, жил в Минске, художник, работал директором магазина бытовой химии. После выборов 2020 года поддерживал протестные активности в своем дворе.

Дата смерти: 12 ноября 2020 года.

Место смерти: реанимационное отделение БСМП в Минске.

Обстоятельства смерти

11 ноября 2020 года поздно вечером во дворе многоквартирного дома номер 58 по улице Червякова в Минске (широко известном как «Площадь перемен», популярное место протеста) появилась группа неизвестных. Позднее они были опознаны как представители ближайшего окружения Лукашенко, среди них Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Александра Лукашенко), Дмитрий Басков (председатель Федерации хоккея Беларуси), лица, связанные с силовыми структурами, Дмитрий Шакута (инструктор спецподготовки в в/ч № 3214 и 3032 (СОБР) внутренних войск), Евгений Тимановский (старший прапорщик СОБРа) и другие). Прибывшие начали срезать бело-красно-белые ленты, украшающие территорию двора. В тот период они проводили подобные рейды в разных районах Минска и неоднократно сталкивались с резкой реакцией местных жителей.

Жители данного двора заметили происходящее, некоторые вышли к непрошенным гостям, в том числе Роман Бондаренко. Он сделал им замечание. Один из «гостей» отреагировал агрессивно, и напал на Романа — тот упал и ударился головой. Нападавший прижал его к земле, действуя как при задержании преступника, бил кулаком, кричал «Лежать», затем его сменили другие и продолжили бить молодого человека. В 22.15 неизвестные затащили избитого в микроавтобус — когда тащили, он еще мог активно сопротивляться — и увезли. Все это запечатлено на видео очевидцами и камерами наблюдения.

Романа Бондаренко доставили в Центральное РУВД Минска уже в критическом состоянии, сдав на руки милиции как сильно пьяного. Сотрудники РУВД не сразу оценили его состояние и вызвали скорую помощь с большим опозданием. Медики доставили мужчину в реанимацию больницы скорой медицинской помощи только в 00.05, он был уже в коме. Диагноз при поступлении — отек мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные гематомы. Врачи провели Роману сложную многочасовую операцию на мозге. Она не помогла. 12 ноября Бондаренко скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Официальная причина смерти

В свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» указан код S06.5 («травматическое субдуральное кровоизлияние»).

Реакция властей

Власти изначально вводили общественность в заблуждение, заявив, что Роман был сильно пьян. По их версии, он участвовал в драке, был задержан и доставлен в милицию, там ему стало плохо, вызвали скорую, в больнице ему оказали медпомощь, но он скончался. Об этом 13 ноября заявили Следственный комитет и Александр Лукашенко.

Лабораторные анализы говорили об обратном: Роман был трезв. Врач больницы СМП предоставил tut.by результаты обследования Романа, которые опровергли утверждения властей и раскрыли общественности правду о его состоянии и характере его травм.

Роман Бондаренко на дворовой акции. Фото из соцсетей

Врача и журналистку, написавшую статью, задержали и поместили в СИЗО. В марте 2021 года их признали виновными в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия». Журналистка получила шесть месяцев лишения свободы, врач — два года лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых (1450 рублей). Судьей была Светлана Бондаренко, гособвинителем — Людмила Иваненко.

Спецслужбы прослушивали телефоны близких родственников Романа и установили за ними слежку — об этом стало известно после выхода на СТВ репортажа Григория Азаренка с записями прослушки.

Несмотря на то, что на словах Лукашенко поручал генпрокурору взять расследование смерти Бондаренко «под серьезнейший контроль», никакого расследования не было. Только спустя три месяца было возбуждено уголовное дело. Но впоследствии в Генпрокуратуре заявили, что не установлена причастность сотрудников органов внутренних дел к инциденту (хотя журналистские расследования нашли много доказательств обратного). В сентябре 2021 года следствие приостановили на неопределенный срок «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Предполагаемые виновные в преступлении

Расследования, проведенные tut.by, «Медиазоной» и BYPOL, восстановили хронологию событий вечером 11 ноября, которая опровергает официальную версию, а также идентифицировали причастных к инциденту, что подтверждается данными биллинга сотовой связи и «слитыми» аудиозаписями прослушки телефонных переговоров. По части записей tut.by провел фоноскопическую экспертизу и подтвердил ряд имен участников событий.

Основные из них:

Дмитрий Басков (председатель Федерации хоккея Беларуси);

Дмитрий Шакута (инструктор спецподготовки в в/ч № 3214 and 3032 (СОБР) внутренних войск);

Евгений Тимановский (старший прапорщик СОБРа, борец ММА);

Сергей Сарман (старший группы СОБРа) и группа бойцов СОБРа (в/ч 3032, г. Минск);

Алексей Бобков (заместитель начальника ОУР Центрального РУВД г. Минска, ответственный дежурный с 11 на 12 ноября 2020);

Дмитрий Балаба (командир минского ОМОНа).

Судя по данным биллинга мобильных телефонов, утверждает BYPOL, на площади Перемен в момент нападения на Бондаренко находились также другие участники таких рейдов по Минску:

Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко);

Анна Эйсмонт (ведущая спортивных новостей, сестра мужа Натальи Эйсмонт — главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта);

Павел Волчек (хоккеист, член хоккейной команды Лукашенко) и его жена Жанетта Волчек (психолог).

Как поясняют правозащитники, к гибели Романа Бондаренко привела полная свобода, которую получили во время протестов силовики лица, поддерживающие режим Лукашенко, на любые действия в борьбе с проявлениями гражданской активности, и гарантия безнаказанности для них.

Александр Вихор

Александр Вихор. Фото: gomel. today

О погибшем: 25 лет, проживал в Гомеле с родителями, был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по плаванию.

Дата смерти: 12 августа 2020 года (03:35).

Место смерти: реанимационное отделение Гомельской областной туберкулезной клинической больницы.

Обстоятельства смерти

По словам матери Вихора Светланы, вечером 9 августа 2020 года Александр ехал на свидание к своей девушке и должен был сделать пересадку на площади Ленина в Гомеле, где в то время проходила акция протеста. Когда мать позвонила ему, он сказал: «Меня скрутили три омоновца и затолкали в машину, не знаю, куда везут». После этого его телефон стал недоступен. В последний раз мать говорила с ним около 5 часов утра 10 августа, когда он позвонил ей с чужого номера из Железнодорожного РОВД и сообщил, что у него «откатали пальцы и взяли показания». После этого семья два дня не могла его нигде найти.

11 августа Железнодорожный районный суд Гомеля осудил Вихора на 10 суток ареста. После суда его доставили в Железнодорожный РОВД Гомеля.

По рассказу свидетеля, в спортзале РОВД у Александра случился нервный срыв: он начал вести себя неадекватно, не подчинялся силовикам. В ответ они избили его дубинками. Медицинская помощь ему оказана не была. После этого Вихора этапировали в СИЗО Гомеля в узком отсеке внутри автозака, где они сидели очень тесно вдвоем со свидетелем, им не хватало воздуха и было невозможно двигаться. Перевозка в таких условиях длилась около часа.

Задержание Александра Вихора. Фото: Оnliner

Свидетель рассказал, что Александр начал бредить, он не понимал, где находится, звал родственников и требовал выпустить его. В ответ на это силовики брызнули в их отсек из перцового баллончика. После того как всех задержанных выгрузили, Вихора оставили внутри, а охранников попросили «проучить» его, поскольку, по их словам, он был наркоманом. Силовики жестоко избили парня в автозаке.

Через два-три часа после этого Александра привезли в психиатрическую больницу, где его отказались госпитализировать. Затем туда вызвали машину скорой помощи, сотрудники которой записали, что «пациент лежал на полу, жалоб не высказывал, был в коме». Скорая доставила Вихора в областную туберкулезную больницу (ближайшее учреждение здравоохранения с отделением реанимации), где ему поставили диагнозы «закрытая черепно-мозговая травма под вопросом» и «кома третьей степени». Несмотря на все усилия врачей по его спасению, он скончался утром 12 августа 2020 года в 03.35.

Следователь изначально сообщил родственникам, что Александр якобы умер от передозировки наркотиков, что впоследствии опровергли результаты судмедэкспертизы.

Официальная причина смерти

Острая недостаточность кровообращения, развившаяся вследствие внезапного обострения имевшихся заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Реакция властей

16 февраля 2021 года Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Вихора за отсутствием состава преступления. Глава УСК по Гомельской области Сергей Удовиков заявил, что «развившееся у Александра Вихора нарушение психической деятельности маскировало клинические проявления имевшихся у него заболеваний сердца».

Мать Вихора подтвердила, что у ее сына было больное сердце, но это не мешало ему жить нормальной жизнью, даже заниматься спортом. По свидетельствам врачей, Александра доставили в реанимацию уже в состоянии клинической смерти с отеком мозга. Когда мать забирала тело сына, она заметила, что у него сломаны ребра и грудина, что, по версии СК, якобы произошло во время непрямого массажа сердца при реанимации. Родственникам не был предоставлен доступ к полному тексту заключения судмедэкспертизы, в нем отсутствовала часть страниц.

Светлана Вихор обращалась в прокуратуру с обжалованием отказа в возбуждении дела, однако как прокуратура Гомельской области, так и Генпрокуратура сочли отказ законным и обоснованным и не усмотрели оснований для его отмены.

Свидетельнице задержания Вихора силовики угрожали предъявить обвинение за «распространение недостоверных сведений» за слова о том, что силовики избили парня.

Предполагаемые виновные в преступлении

Силовики, избивавшие Александра в автозаке, начальник Железнодорожного РОВД Гомеля полковник милиции Игорь Николаевич Тимошенко.

Дмитрий Сорокин

Дмитрий Сорокин. Фото со страницы во «ВКонтакте»

О погибшем: 37 лет, жил в Лиде, поэт и участник фестивалей современного искусства.

Дата смерти: 1 июня 2023 года.

Место смерти: Лидское РОВД.

Обстоятельства смерти

Дмитрий Сорокин по невыясненной причине был задержан, доставлен в Лидское РОВД и скончался при неустановленных обстоятельствах. Дежурный Лидского РОВД фактически подтвердил «Зеркалу» факт смерти Дмитрия Сорокина в РОВД.

По словам знакомых Дмитрия, силовики задерживали его ранее и вынудили записывать «покаянное» видео. Информация о причинах последнего задержания противоречивая: один из знакомых утверждает, что оно не было связано с политикой, «были бытовые причины» и умер Дмитрий из-за проблем с сердцем, а другой его знакомый считает, что состояние здоровья не могло быть причиной смерти.

Официальная причина смерти

Неизвестна.

Реакция официальных властей

Отсутствует (неизвестна). В официальных источниках о смерти Сорокина ничего не сообщалось.

Предполагаемые виновные в преступлении

Начальник Лидского РОВД Сергей Сыцевич.

Правозащитники объясняют: Дмитрий Сорокин умер, находясь непосредственно в стенах Лидского РОВД, что позволяет утверждать, что государством были допущены нарушения, которые впоследствии привели к его смерти. А именно — нарушение стандартов по обращению с задержанными, в том числе стандартов по оказанию медицинской помощи задержанным. Кроме того, не было проведено расследования.

Константин Шишмаков

Константин Шишмаков. Фото: «Наша Ніва»

О погибшем: 29 лет, работал директором Военно-исторического музея имени Багратиона в Волковыске; во время президентских выборов 2020 года был членом избирательной комиссии на участке для голосования № 16 во 2-й средней школе Волковыска.

Дата смерти: 15 августа 2020 года.

Место смерти: лесной массив в одном километре от города Мосты.

Обстоятельства смерти

Константина против его воли включили в состав избирательной комиссии в школе. 9 августа, увидев фальсификации, он вместе с коллегой отказался подписать итоговый избирательный протокол. Председатель комиссии Янина Тараневская потом отрицала его отказ.

Около 23.00 9 августа матери пришло смс-сообщение от Константина: «Я добрался домой, все нормально. В Волковыске бьют людей». Женщина позвонила ему. Константин сообщил матери, что после окончания голосования и подсчета голосов избирательную комиссию на автомобилях развезли по домам. Но он вместе с коллегой ушел с участка пешком, так как им нечего было стыдиться. Также Константин рассказывал родителям, что 9 августа в районе 17−18 часов ему поступило указание ехать за город, там какие-то люди вручили ему стопку бюллетеней и сказали отвезти в избирком. Но Константин понял, что это фальшивые бюллетени, и отказался их вбрасывать в ящики для голосования.

Вечером 15 августа 2020 года Константин позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Однако дома он так и не появился. Спустя три дня, 18 августа 2020 года, тело Константина Шишмакова было найдено поисково-спасательным отрядом «Ангел» в лесополосе возле города Мосты (примерно в 30-ти километрах от Волковыска) повешенным.

Мать погибшего Светлана рассказывала, что рядом с телом сына стояло туристическое кресло, которое он возил с собой в автомобиле, ноги касались земли. Также Светлана упоминала, что в Мостах говорили, что сын, когда его нашли, был полностью мокрый, хотя тогда не было дождей. По словам матери, следователь по окончании проверки настоятельно рекомендовал не открывать пакет с одеждой, в которой был Константин. Но когда родные все же развернули пакет, одежда, брюки, белье — все было абсолютно чистое.

Отец Константина указывал, что у сына нашли гематомы и царапины на теле, но в посмертном заключении говорится, что это не стало причиной смерти. Вопрос о том, откуда они появились, даже не поднимался. Также, по словам отца, у сына след на руке, как будто кисть руки была привязана к щиколотке.

Официальная причина смерти

Суицид.

Реакция властей

19 августа 2020 года официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк сообщила: СК проводит проверку в связи со смертью директора военно-исторического музея в Волковыске, предварительно установлено, что она не носит криминального характера.

27 ноября 2020 года в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства директора УК «Волковысский военно-патриотический музей им. Багратиона» Константина Шишмакова было отказано.

Предполагаемые виновные в преступлении

Не установлены.

Правозащитники обращают внимание на следующие обстоятельства. На Константина как на члена избиркома оказывали мощное психологическое давление из-за его отказа подписать протокол со сфальсифицированными итогами голосования. Это дает основание полагать, что в данном случае могло иметь место доведение до самоубийства (ст. 145 УК) или убийство с инсценировкой суицида (ст. 139 УК). Власти обязаны были провести расследование, чтобы исключить вину государства, но этого сделано не было.

Никита Кривцов

Никита Кривцов. Фото из соцсети

О погибшем: 28 лет, жил в Жодино вместе с женой и маленькой дочкой; был активным футбольным фанатом, со времен колледжа болел за ФК «Молодечно» и, по словам друга, давно участвовал в национально настроенном фанатском движении, в культурных и политических акциях. Имел татуировки: на ноге — с изображением Якуба Коласа, на груди — с гербом города и надписью «Толькі Маладзечна» (родной город Никиты), а под ним — портрет Максима Богдановича; в последнее время с другом разговаривал только на белорусском языке.

Дата смерти: 22 августа 2020 года — дата обнаружения тела, указана в свидетельстве о смерти. 12 августа 2020 года — дата исчезновения, указана на месте погребения.

Место смерти: тело было обнаружено в лесополосе вблизи улицы Парниковой в Минске.

Обстоятельства смерти

9 августа 2020 года Никита участвовал в мирной акции протеста против фальсификации выборов президента на площади в Молодечно, выходил один против шеренги силовиков с бело-красно-белым флагом, не скрывая лица.

Ночью после акции протеста Никита сообщал другу, что он уже в Жодино, 10 августа говорил, что он в Минске и чуть не попался ОМОНу в центре, вернулся в Жодино. Утром 11 августа обсуждал с другом по телефону слухи, что участникам протестов могут дать от 8 до 15 лет тюрьмы. В то же утро дома сказал жене, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков. Похоже, опасаясь задержания, он взял немного вещей и ушел. С утра 12 августа был недоступен, днем не появился на работе в деревне Королев Стан под Минском.

Родные думали, что он «залег на дно», и не сразу начали его искать. 18 августа подали заявление в милицию, начали поиски с отрядом «Ангел». Нашелся свидетель, который утверждал, что видел Никиту на МКАД и подвозил на улицу Парниковую, тот был избит и говорил, что его задерживали 12 августа.

Родные потом говорили, что несколько источников утверждали им, что видели Кривцова на Окрестина, по словам одного, ему там якобы свернули шею. Также к матери после смерти приходили молодечненские парни, которых задерживали в первые дни протестов. Они говорили, что в милиции им показывали на общее фото с акции, указывали на Никиту и говорили, что «ему конец». Подтверждений этой информации и имен свидетелей нет.

Никита Кривцов на акции протеста 9 августа 2020 года в Молодечно. Скриншот видеозаписи t.me/molovTG

Во время поисков выяснилось, что последний раз номер телефона Кривцова был зафиксирован в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Брат погибшего говорил, что они сразу поехали туда, но там сказали, что Никиты у них не было. Вышки сотовой связи находятся на самом РНПЦ, но разброс сигнала может быть на расстоянии от 100 до 500 метров. Где конкретно включался мобильный телефон Никиты, неизвестно. Рядом в этом районе есть УВД Минского райисполкома.

Вечером 22 августа 2022 года тело Никиты обнаружил сторож дачного кооператива, расположенного неподалеку. Из кармана шортов торчал паспорт, а рядом с телом валялся чехол от телефона. Друзья и мать погибшего утверждали, что этот чехол не принадлежал Никите, хотя был возвращен матери следователем по окончании расследования. Но друзья уверяли, что чехла у Никиты никогда не было.

По версии следствия, «Кривцов 11 августа 2020 года, находясь в одном из столичных баров, познакомился с двумя молодыми людьми. После совместного употребления спиртных напитков мужчины направились по месту жительства одного из них, где продолжили распивать алкоголь. Утром 12 августа Кривцов ушел из квартиры в неизвестном направлении. Оба гражданина были установлены и опрошены. С их слов, на теле Никиты каких-либо телесных повреждений они не видели, он при них не падал. Молодые люди также отметили: в ходе беседы Кривцов неоднократно высказывал опасения, что его могут привлечь к ответственности за организацию несанкционированных митингов в Молодечно и участие в них».

СК также заявил, что есть запись, на которой якобы Кривцов около 7.00 12 августа один идет в сторону леса, где потом нашли тело, и на видео видно, что телесных повреждений у него нет. По скриншоту невозможно сказать, действительно ли это Кривцов.

Скриншот СК

По словам матери, Никиту нашли стоящим возле дерева, в положении облокотившегося о дерево, голова у него чуть-чуть свисала набок. На шее была петля, он погибший не висел, а стоял. Близкие сомневаются, что тело могло находиться там, в «метре от тропы», несколько суток и не быть замечено, тем более в жару. «Мне кажется, его просто привезли туда, поставили, сфотографировали и увезли. Думаю, все это время он находился где-то в другом месте, а потом нам уже сказали, что его нашли», — говорил брат.

По утверждению матери погибшего Анжелики Кухто, ее бывшему мужу, отцу Никиты, силовики сказали: «Если вы откроете этот гроб и будете смотреть, то [вам грозит] вплоть до уголовной ответственности».

Все близкие говорят, что Никита не имел никаких суицидальных намерений, жил полной жизнью, строил планы.

Официальная причина смерти

Суицид.

Реакция властей

23 августа 2020 года СК заявил: «22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на ул. Парниковой в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека без признаков жизни. … По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле нет. … Назначена судебно-медицинская экспертиза».

В марте 2021 года СК сообщил, что проверка пришла к выводу о суициде на основании того, что на месте происшествия и на теле нет следов борьбы и волочения, и выводов экспертизы о причине и времени смерти. На шее погибшего была странгуляционная борозда, а на правой и левой голени кровоизлияния в мягких тканях — якобы они были получены от задевания ствола дерева при предсмертных судорогах. Других повреждений якобы не имелось. СК отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Родных Никиты Кривцова с материалами проверки не ознакомили, копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не вручили, несмотря на то, что заявительницей являлась супруга погибшего. Вещи близким тоже вернули не все, в частности, одежду не отдали.

Никита Кривцов с дочерью. Фото из соцсети

Предполагаемые виновные в преступлении

Не установлены.

Правозащитники обращают внимание, что с августа 2020 года силовики, задерживая участников протестов, особенно сильно избивали тех, кто имеет татуировки, тем более с белорусскими символами. Никита во время протестов не скрывал лица, ходил с флагом вдоль строя силовиков. В таких условиях нельзя исключать возможность задержания и избиения мужчины. Сам он всерьез опасался преследования.

Кроме того, официальная версия его гибели сильно расходится с показаниями близких и свидетелей, имеющимися доказательствами. В этой ситуации не исключено убийство либо причинение тяжких травм, повлекшее смерть, с последующей инсценировкой самоубийства. Государство было обязано провести эффективное расследование и ознакомить потерпевших с результатами, но этого сделано не было.

Витольд Ашурок

Витольд Ашурок. Фото из Facebook

О погибшем: 50 лет, проживал в поселке Березовка Лидского района Гродненской области, был политическим и экологическим активистом — членом партии БНФ, одним из координаторов движения «За Свабоду» и организатором акций протеста в Лидском районе в 2020 году. Был необоснованно приговорен к 5 годам лишения свободы по статьям об организации протестов и насилии против сотрудника милиции, признан политзаключенным.

Дата смерти: 21 мая 2021 года.

Место смерти: исправительная колония № 17 в Шклове Могилевской области.

Обстоятельства смерти

22 апреля 2021 года, после отклонения апелляционной жалобы на приговор, Ашурок был этапирован в исправительную колонию № 17 в Шклове Могилевской области для отбывания наказания.

Вечером 21 мая 2021 года представитель Следственного комитета позвонил жене Ашурка и сообщил ей о смерти мужа в колонии, предположительно в результате остановки сердца. 25 мая его тело передали родственникам. Голова была забинтована — это объяснили тем, что тело якобы выпало из холодильника морга. В предварительном медицинском заключении, которое выдали семье, в графе «официальная причина смерти» значилось «выясняется».

В тот же день УСК по Могилевской области опубликовало видео, смонтированное из нескольких фрагментов, на котором видно, как мужчина в робе заключенного (предположительно, Витольд) находится в камере ШИЗО, выглядит крайне ослабленным, ходит шатаясь. Он падает и ударяется головой при попытке сходить в туалет, затем ему перевязывают голову и оставляют в камере, а позже он снова падает.

Представители СК утверждали, что Ашурок был найден в камере в бессознательном состоянии после второго падения, для оказания квалифицированной помощи ему были вызваны работники медицинской части колонии и скорой медицинской помощи, но, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось. По словам сотрудников колонии, «осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации».

Родственники и друзья Ашурка утверждают, что ранее у него не было проблем со здоровьем, перед этапом в колонию он был здоровым и бодрым. Когда выдали тело Витольда, оно выглядело крайне худым и изможденным, как будто он, и без того худой, потерял в весе не менее 15−20 кг. Как стало известно родственникам, после прибытия в Шклов Ашурок не был определен в отряд — все свои дни там он провел в изоляции сначала на карантине, а затем в ШИЗО. Бывшие заключенные колонии рассказали в СМИ, что Витольда там могли избивать и подвергать издевательствам. К тому же Витольд был первым, кто рассказал, что политзаключенных в колонии вынуждают носить особые, желтые бирки, — об этом он сообщил в письме.

В своих письмах Ашурок также упоминал, что вел дневник, но среди его личных вещей, переданных родственникам после его смерти, этого дневника не оказалось. Отыскать его не удалось, это может свидетельствовать о сокрытии силовиками обстоятельств пыток.

Проведенное «Альянсом расследователей Беларуси» расследование, опубликованное в январе 2022 года, приводит к выводу, что Витольду Ашурку не была оказана должная медицинская помощь и администрация колонии виновна в причинении ему смерти по неосторожности.

Официальная причина смерти

В свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» указан код МКБ R99 («другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти»).

Реакция властей

Проверку по факту смерти вел старший следователь УСК по Могилевской области Павел Стариков. Официального расследования не было.

Брат Витольда Андрей Ашурок дважды направлял в СК запросы на ознакомление с заключением судмедэкспертизы и другими материалами проверки, но получил отказы: сначала потому, что не завершена дополнительная экспертиза, потом — потому, что брат не является законным представителем интересов умершего. Обращения Андрея в СК и Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию, вернуть вещи брата игнорировались.

На ноябрь 2023 года информация об официальной причине смерти Ашурка и об открытии уголовного дела отсутствует.

В декабре 2021 года Андрей Ашурок и друг Витольда Сергей Пантус, которые пытались добиться справедливости, были вынуждены покинуть Беларусь, так как их предупредили о намерении возбудить против них уголовное дело за крики «Ганьба!» в зале суда после приговора Витольду.

Предполагаемые виновные в преступлении

Начальник ИК-17 Александр Корниенко,

начальник режимного отдела ИК-17 Сергей Карчевский,

начальник врачебной части ИК-17 Наталья Добродеревец,

психиатр-нарколог ИК-17 Игорь Кондратенков,

врач медицинской части ИК-17 Татьяна Развенкова,

дежурный помощник начальника ИК-17 Денис Сазонов,

судья Лидского районного суда Максим Филатов, который вынес Ашурку приговор;

следователь Павел Стариков, не расследовавший его смерть.

Как объясняют правозащитники, сотрудники колонии пытали Витольда условиями содержания, поместили изможденного мужчину в ШИЗО, не обеспечили безопасные условия для жизни и здоровья, не оказали надлежащую медицинскую помощь.

Алесь Пушкин

Алесь Пушкин. Фото из Facebook

О погибшем: 57 лет, жил в поселке Бобр в Минской области; известный белорусский художник-нонконформист и перформер, за годы своей деятельности многократно преследовался по политическим мотивам; был участником протестных акций 2020 года и принципиально вернулся в Беларусь, когда на него завели уголовное дело; 30 марта 2022 года в закрытом судебном процессе был приговорен к 5 годам заключения в условиях строгого режима за «надругательство над государственными символами» и «разжигание социальной вражды или розни».

Дата смерти: 11 июля 2023 года.

Место смерти: больница скорой медицинской помощи Гродно (тюрьма № 1 Гродно).

Обстоятельства смерти

Алесь Пушкин отбывал наказание в колонии № 22 («Волчьи норы»), но, как и большинству политзаключенных, ему вменяли нарушения и ухудшали режим. Сначала ему дали пять месяцев заключения в помещении камерного типа, а в ноябре 2022 года перевели в тюрьму № 1 Гродно на строгий режим. За следующие полгода он похудел на 20 кг, жаловался на боли в почках. В конце концов у него открылась прободная язва, но своевременную медпомощь ему не оказали, несколько дней давали только обезболивающие.

10 июля около 11 утра политзаключенного уже в бессознательном состоянии, практически умирающего, привезли в больницу. У него был перитонит, сепсис, полиорганная недостаточность и даже поврежденная диафрагма. Это говорит о том, что острый период заболевания продолжался, скорее всего, несколько суток. Причиной прободной язвы могло стать тюремное питание и отсутствие необходимых медикаментов.

Медики сделали операцию, но спасти мужчину уже не удалось. Ночью либо днем 11 июля Алесь Пушкин умер в реанимации.

Официальная причина смерти

В протоколе вскрытия написано, что причина смерти неизвестна.

Реакция властей

Отсутствует (неизвестна).

Предполагаемые виновные в преступлении

начальник тюрьмы № 1 Гродно Павел Казаков,

начальник медчасти тюрьмы № 1 г. Гродно Виктор Лутцев,

судья Елена Шилько, вынесшая приговор Пушкину,

гособвинитель Александр Король.

«Условия содержания и предвзятое отношение к Алесю Пушкину как политическому заключенному в колонии № 22, а затем и в тюрьме № 1 привели к серьезным проблемам со здоровьем. Из-за некачественной пищи и жестоких условий содержания у Алеся Пушкина случилась прободная язва, он испытывал страшные боли, однако тюремный медперсонал бездействовал и квалифицированной медицинской помощи ему не оказывал», — поясняют правозащитники.

Николай Климович

Николай Климович. Фото: «Весна»

О погибшем: 61 год, жил в Пинске, был активистом и блогером, имел инвалидность II группы из-за заболевания сердечно-сосудистой системы, перенес инсульт и сложную операцию на сердце; в декабре 2022 года был задержан и в феврале 2023-го осужден по статье об оскорблении Лукашенко за то, что поставил реакцию «Смешно» под карикатурой на политика в соцсети, тем самым распространив публикацию.

Дата смерти: 5 мая 2023 года.

Место смерти: исправительная колония № 3 («Витьба») в Витебской области.

Обстоятельства смерти

Судья назначил тяжело больному Николаю Климовичу наказание в виде одного года лишения свободы, а Брестский областной суд оставил приговор в силе.

После осуждения Николая взяли под стражу и поместили в СИЗО на время рассмотрения апелляции. Спустя два месяца, когда Брестский областной суд оставил приговор в силе, мужчину направили в колонию.

Ввиду своего диагноза Николай должен был находиться под постоянным наблюдением врача-кардиолога и принимать необходимые лекарства. В заключении он этой возможности был лишен. Он сам, его родные и адвокат неоднократно выражали обеспокоенность состоянием его здоровья.

Николай прожил в колонии только две недели.

Официальная причина смерти

Состояние здоровья.

Реакция властей

Родственникам сообщили, что в колонии провели проверку по факту смерти и не выявили состава преступления.

Предполагаемые виновные в преступлении

Судья Пинского района Андрей Бычило, вынесший приговор;

гособвинитель — помощник пинского межрайонного прокурора Илья Гузаревич;

начальник ИК № 3 «Витьба» Алексей Старовойтов;

начальник медсанчасти колонии Романов.

Несмотря на имеющееся у Николая Климовича заболевания и при наличии альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы,

«Судья, зная об имевшихся у Николая Климовича заболеваниях и II группе инвалидности, назначил ему лишение свободы, хотя были и альтернативные виды наказания. Это привело к осложнениям со здоровьем у Николая в ИК-3. Должностные лица колонии не оказали своевременной медицинской помощи политзаключенному, что привело к его смерти», — объясняют правозащитники.

Елена Амелина

Изолятор на переулке Окрестина. Фото: TUT.BY

О погибшей: 53 года, жила в Минске; в апреле 2021 года была впервые осуждена и отбывала административный арест за автопробег с бело-красно-белыми флагами, второй раз была задержана в начале сентября 2021 года и осуждена на 15 суток административного ареста за репост материала из «экстремистского» источника.

Дата смерти: октябрь 2021 года.

Место смерти: клиническая больница Минска

Обстоятельства смерти

Отбывая административный арест в изоляторе на Окрестина, заразилась коронавирусом и после освобождения умерла от последствий заболевания.

Условия пребывания на Окрестина были очень тяжелые: камера переполнена, женщины были вынуждены спать даже на полу, было очень холодно. Сокамерницы Елены рассказывали, что в их камере болели практически все. Медпомощь должным образом не оказывалась. Елена переносила инфекцию очень тяжело, с лихорадкой и кашлем, практически не ела и не вставала, но ей «только изредка давали фурацилин, парацетамол, а когда было совсем плохо — какие-то антибиотики».

Едва вернувшись домой после ареста, Амелина попала в больницу, где ее сразу же поместили на ИВЛ. Она впала в кому. Врачи более двух недель безуспешно боролись за ее жизнь.

Официальная причина смерти

Последствия коронавирусной инфекции.

Реакция властей

Отсутствует (неизвестна).

Предполагаемые виновные в преступлении

Начальник ЦИП на Окрестина Евгений Шапетько.

Правозащитники обращают внимание на следующие факты. Будучи в нарушение своих прав осужденной за репост информации независимых СМИ, Елена Амелина была помещена в тяжелые условия отбывания наказания, которые с осени 2020 года были созданы в изоляторе на Окрестина для арестованных по политическим мотивам. Переполненные камеры, низкая температура, отсутствие средств гигиены в разгар эпидемии коронавируса — все это приводило к вспышкам заболевания среди арестантов. Медпомощь практически не оказывалась, заболевшим, как и остальным, запрещали даже лежать на кроватях днем. Елена Амелина скончалась вследствие целенаправленных действий администрации учреждения по созданию бесчеловечных условий содержания, опасных для жизни и здоровья. Расследования по факту ее смерти проведено не было.

Сергей Щетинко

Сергей Щетинко. Фото из личного архива

О погибшем: 57 лет, жил в Осиповичах, был задержан 12 ноября 2020 года и осужден на 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

Дата смерти: 11 декабря 2020 года.

Место смерти: Осиповичи.

Обстоятельства смерти

Впервые милиция задержала Сергея и его жену Аллу за «пикетирование» в октябре — они получили устное предупреждение. 12 ноября 2020 года супруги Щетинко проводили политический флешмоб и фотографировались, за что их снова задержали. Суд дал Сергею 10 суток ареста, его поместили в Осиповичский ИВС. Мужчина вышел на волю 22 ноября.

Во время отбытия ареста к нему в камеру подселили человека с высокой температурой. Симптомы заболевания Сергей почувствовал уже при освобождении.

После выхода с ареста состояние Сергея значительно ухудшилось, ему несколько раз вызывали скорую помощь. В поликлинике сделали тест, который подтвердил COVID-19. Следующие две недели мужчина болел дома, у него была высокая температура, сильный кашель. За три дня до закрытия больничного Сергей Щетинко умер.

Официальная причина смерти

Последствия коронавирусной инфекции.

Реакция властей

Отсутствует (неизвестна).

Предполагаемые виновные в преступлении

Начальник ИВС Осиповичского РОВД Александр Аникеев.

К смерти Щетинко привело нарушение стандартов по обращению с лицами, находящимися в местах несвободы, стандартов оказания медпомощи, создание ненадлежащих санитарно-эпидемиологических условий содержания, констатируют правозащитники. Расследования в связи со смертью Сергея Щетинко не проводилось.

Дмитрий Стаховский

Дмитрий Стаховский. Фото из соцсетей

О погибшем: 18 лет, сирота с рождения, жил в Минске; стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 293 УК (о «массовых беспорядках») после того, как работники общежития, где он проживал, указали на него как на участника акций протеста 9−10 августа 2020 года.

Дата смерти: 26 мая 2021 года.

Место смерти: улица Туровского в Минске.

Обстоятельства смерти

По сообщению УСК по Минску, 26 мая 2021 года около 01.5 с признаками падения с высоты у дома на улице Туровского было обнаружено тело 18-летнего минчанина. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По результатам экспертных исследований, концентрация алкоголя в крови молодого человека составила 2,4 промилле.

Выяснилось, что Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания. Утром 26 мая на странице его профиля в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором в совершенном самоубийстве он обвинял Следственный комитет.

Дмитрий Стаховский. Фото из соцсетей

Друг Дмитрия указывал, что погибший не выдержал обмана со стороны следователя. Так, Стаховскому обещали, что обвинение изменят и статью 293 («Массовые беспорядки») заменят более мягкой 342 («Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). «Его обнадежили, пообещали смягчение обвинения в обмен на признание. И он ни с кем из близких ему людей не посоветовался и написал это признание. Рассказывал мне потом, мол, следователь хорошая, пообещала, если я признаюсь, что принимал участие в беспорядках у „Риги“, то другие эпизоды, участие в других шествиях не будут даже рассматриваться. И он сделал так, как ему сказали, признался, что катал какие-то катушки, ставил решетку в районе универсама „Рига“».

25 мая 2021 года Дмитрий вместе с адвокатом ходил на очередной допрос, и пробыл в Следственном комитете пять или шесть часов, до 21.00. Там он узнал, что его ввели в заблуждение, пообещав изменение квалификации преступления. Как ему сообщили, следователь ходатайствовала о замене, но прокурор отказал в удовлетворении этого ходатайства.

По сообщениям друзей умершего, он неоднократно говорил, что не хочет сидеть в тюрьме и выходом из всего будет самоубийство. После допроса 25 мая он поехал в район Уручья и забрался на крышу 16-этажного дома. Оттуда писал друзьям, «что не сможет так жить, просил у них прощения. Говорил, что хочет напиться, потому что ему страшно, и не хочется совершать такой поступок, но в тюрьме он сидеть не будет».

Дмитрий Стаховский с «сестрой» из итальянской семьи, к которой он ездил на оздоровление. Фото из архива семьи опубликовал «Белсат»

Официальная причина смерти

Суицид.

Реакция властей

Проверка по данному факту проводилась Первомайским райотделом Следственного комитета Минска. В возбуждении уголовного дела было отказано.

14 июня в Генпрокуратуре отреагировали на множество обращений от граждан, которые требовали возбуждения дела. В заявлении говорилось, что правом обжалования решений органа, ведущего уголовный процесс, обладают участники процесса, а также лица, чьи интересы затронуты. Обращения, поданные лицами, не наделенными соответствующим правом, рассмотрению по существу не подлежат.

Цинизм ситуации в том, что прокуратура знала: погибший был круглым сиротой и за него некому было подать жалобу на решение следователя.

Предполагаемые виновные в преступлении

Следователь, проводившая следственные действия в отношении Дмитрия Стаховского по части 2 статьи 293 УК.

«Молодого парня с неустоявшейся психикой, не имеющего поддержки и помощи семьи, в нарушение статьи 27 Конституции Республики Беларусь следователь вынудила признаться в совершении ряда действий, в результате чего его правовая позиция по делу ухудшилась. На протяжении долгого времени его неоднократно вызывали на допросы, психологически давили, угрожали долгими сроками лишения свободы, заставляя признаться в совершении преступлений, унижали его человеческое достоинство, что отвечает составу преступления „Доведение до самоубийства“ (статья 145 УК)», — считают правозащитники.

Предсмертная записка Дмитрия Стаховского. Скриншот VK.com

Дмитрий Дудойть

Дмитрий Дудойть. Фото: ok.ru

О погибшем: 43 года, жил в Сморгони; был приговорен к двум годам «химии» по статье за оскорбление представителя власти за комментарий в соцсети «Одноклассники», в котором, по материалам следствия, еще до выборов с помощью ненормативной лексики охарактеризовал начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова, подписав его фото: «скотина лысая, скоро придет наше время…»; c 29 декабря 2021 года отбывал срок в исправительном учреждении открытого типа № 43 в Могилеве.

Дата смерти: 5 января 2022 года.

Место смерти: Могилев, улица Челюскинцев.

Обстоятельства инцидента

В день инцидента осужденных водили в поликлинику на профосмотр. Возвращаясь, Дмитрий Дудойть сбежал от сопровождения, спрыгнул с моста и разбился. Могилевчане заметили на дороге под мостом на улице Челюскинцев лежащего человека около 11 часов дня.

По рассказам близких друзей, отбывать «химию» мужчина ехал с травмой — 3 сентября он порвал связку на левом коленном суставе. Перед судом близкие собирали все справки, пытались доказать, что Дмитрий передвигается с костылями и не может выполнять физическую работу. Суд не принял это во внимание.

Психологическое состояние осужденного также было тяжелое. Отъезд из дома и разлуку с близкими людьми он переносил тяжело. На «химию» он прибыл 29 декабря. После этого говорил, что ему очень плохо. Отношения с людьми в ИУОТ у него не складывались: «Сто человек, и никто не здоровается», — говорил мужчина друзьям. Вероятно, другим осужденным запретили с ним общаться.

Официальная причина смерти

Суицид.

Реакция властей

Следственный комитет сообщил, что Дудойть ушел из поликлиники самовольно и спрыгнул с моста. Ведомство опубликовало видео его гибели.

Предполагаемые виновные в преступлении

Начальник могилевского исправительного учреждения открытого типа № 43 Таранько Сергей Юрьевич, судья Сергей Болондь.

Правозащитники поясняют, что судья изначально вынес Дмитрию приговор без учета состояния здоровья, а сотрудники ИУОТ создали для него невыносимые условия и оказывали сильное психологическое давление, в том числе через других заключенных, не предоставили психологической помощи в адаптации. Подобное отношение силовиков исправительного учреждения можно отнести к составу преступления по статье 145 УК РБ («Доведение до самоубийства»).

Владимир Крысенок

Владимир Крысенок. Фото из личного архива

О погибшем: 41 год, имел жену и двоих дочерей, бывший работник завода «Нафтан» в Новополоцке; осенью 2020 года присоединился к общенациональной забастовке, в 2021 году был кандидатом на пост председателя независимого профсоюза сотрудников «Нафтан».

Дата смерти: 30 мая 2022 года.

Место смерти: тело было обнаружено на даче матери в деревне Глинище.

Обстоятельства смерти

24 мая 2022 года Владимир Крысенок был задержан силовиками и через 72 часа был отпущен под подписку о невыезде. Знакомые Владимира сообщили правозащитникам, что «причиной задержания могла стать активизация силовиков после недавней публикации в СМИ видеоролика, где видно плачевное техническое состояние объекта, на котором когда-то работал Владимир». Силовики при допросе заставляли его дать показания на бывших коллег и грозили ему 12 годами лишения свободы.

Через день после освобождения, 30 мая, Владимир Крысенок был найден повешенным. Тело обнаружили на даче его матери в деревне Глинище, похороны прошли 1 июня 2022 года.

Официальная причина смерти

Суицид.

Реакция властей

Отсутствует (неизвестна).

Предполагаемые виновные в преступлении

Следователь и силовики, осуществлявшие допросы.

Правозащитники отмечают, что Владимир Крысенок был оппонентом властей, при задержании силовики оказали на него психологическое давление, угрожали большим сроком, унижали его достоинство — требовали фактически «сдать» коллег, подвергнув их риску уголовного преследования. Такие действия силовых структур могут отвечать составу преступления по статье 145 УК РБ «Доведение до самоубийства», однако расследования проведено не было.

Почему во всех этих смертях виноваты власти?

Каждый человек имеет право на жизнь, то есть, в частности, право быть свободными от «действий и бездействия, которые предназначены или могут стать причиной неестественной или преждевременной смерти», констатируют правозащитники. И государство должно это право охранять.

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, применение потенциально смертоносной силы в правоохранительных целях является крайней мерой, к которой следует прибегать только в случае строгой необходимости для защиты жизни от неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения. Государство несет ответственность за действия и бездействия своих правоохранительных органов.

Также государство несет повышенное обязательство обеспечивать любые необходимые меры защиты жизни лиц, которых это государство лишило свободы. В том числе следить за их здоровьем, оказывать медицинскую помощь, защищать от насилия со стороны других заключенных, предотвращать самоубийства.

Избитый мужчина выходит из изолятора на Окрестина, его встречают волонтеры. Август 2020 года. Фото: TUT.BY

В каждом из 16 случаев смерти правозащитники фиксируют нарушение государством своих обязательств в отношении граждан.

В части случаев был прямо нарушен запрет на произвольное лишение жизни. Так, во время протестов имело место необоснованное и/или несоразмерное применение силы:

применение огнестрельного оружия;

использование «нелетальных» вооружений и спецсредств;

насильственные исчезновения и последовавшие вслед за ними возможные внесудебные казни.

Также впоследствии в местах заключения работники пенитенциарной системы применяли пытки и жестокое обращение с задержанными и осужденными, что привело к смертям в заключении.

С другой стороны, государство нарушило и свою обязанность по защите жизни граждан:

не были приняты меры по предотвращению насилия в отношении граждан со стороны силовиков в ходе протестов, в местах заключения;

пострадавшим не оказывалась своевременная медицинская помощь, которая могла бы сберечь их жизнь;

расследование случаев гибели людей не проводилось должным образом, органы отказывали в возбуждении уголовных дел или закрывали их, родственников нередко не информировали о ходе и результатах расследования;

семьям жертв отказывали в компенсации.

Есть ли другие жертвы?

В список жертв, составленный правозащитниками, включены не все погибшие с 2020 года при обстоятельствах, которые могут быть связаны с политически мотивированными действиями властей. Причина в том, что из-за отсутствия уголовных дел сложно понять, что в действительности явилось причиной смерти человека. Представители режима в любом случае отрицают, что люди погибли от рук силовиков или по их вине.

Ни одного уголовного дела по фактам смертей и насилия со стороны силовиков во время протестов в Беларуси с августа 2020 года не заведено — кроме дела по факту убийства Романа Бондаренко, которое на данный момент приостановлено.

В то же время возбуждены тысячи уголовных дел, которые носят характер политического преследования, в том числе в связи с распространением информации о смертях по вине режима. Люди получают огромные сроки за комментарии в соцсетях, за выполнение журналистской работы, за пожертвования пострадавшим от насилия силовиков, за то, что являются родственниками известных активистов, и даже за песни.

За гибель этих шестнадцати человек до сих пор никто не ответил.

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