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Сколько новых «китайцев» купили белорусы в 2023 году

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  • 12.11.2023, 20:10
  • 3,256
Сколько новых «китайцев» купили белорусы в 2023 году

В Белорусской автомобильной ассоциации раскрыли цифры.

В Белорусской автомобильной ассоциации раскрыли цифры о продажах автомобилей некоторых брендов из Китая, которые появились в нашей стране за последнее время. Издание Office Life рассказало, какие китайские авто активнее всего покупают белорусы.

Автомобили Voyah начали продавать в Беларуси четыре месяца назад. За это время бренд вышел в лидеры в нише электромобилей — из салона на дороги уехало 154 машины.

Бренд FAW Bestune, который появился на рынке в апреле, продал за это время 129 авто.

Jetour с августа продал 105 машин.

Марка Aeolus, которая пришла к нам в октябре, продала за первый месяц 50 машин.

Всего в октябре было продано 2360 новых машин. С начала года дилеры продали 16 110 новых автомобилей. Лидером продаж уже долгое время является Geely. В октябре, например, на него пришлось 68% всех продаж на рынке.

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