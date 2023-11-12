В Турции украинец насмерть сбил двух человек, которые отобрали у него $35 тысяч 12.11.2023, 20:43

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Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

10 ноября в турецком городе Анталья двое мужчин на мотоцикле попытались ограбить находившегося за рулем внедорожника гражданина Украины, но он догнал их и сбил насмерть. Историю об этом рассказало 11 ноября издание Hurriyet.

Согласно имеющимся данным, украинец Дмитрий (фамилия полностью не указана) находился за рулем припаркованного внедорожника, в машине находилась сумка с $35 тыс. К машине сзади на мотоцикле подъехали двое мужчин (как потом оказалось, в том числе гражданин Азербайджана), и один, угрожая пистолетом, открыв стрельбу и выбив стекло двери водителя, заставил украинца отдать сумку с деньгами.

После этого грабители попытались скрыться на мотоцикле, однако Дмитрий развернулся и бросился в погонь. Он настиг их через 300 метров и сбил, они погибли.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Они нашли пистолет и стреляную гильзу.

Украинца задержали. Также полиция нашла и задержала человека, который, предположительно, является сообщником погибших грабителей.

Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

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