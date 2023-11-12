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Артур Михальский: Белорусы жаждут иметь свободную родину

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  • 12.11.2023, 20:47
Артур Михальский: Белорусы жаждут иметь свободную родину
Артур Михальский

Бывший посол Польши поддержал белорусов в День солидарности.

Специальный представитель МИД Польши по взаимодействию с демократическими силами Беларуси и экс-посол Польши в Беларуси Артур Михальский присоединился ко Дню солидарности с Беларусью, который отмечается 12 ноября. Он опубликовал фото могилы Романа Бондаренко в третью годовщину его смерти.

«Белорусы жаждут иметь свободную родину. Их бросают в тюрьмы, они ищут за границей убежища от преследования либо из-за страха закрываются в себе. Некоторые, как убитый 3 года назад Роман Бондаренко, отдали жизнь за достоинство народа. Их жертва не будет напрасной», — написал Михальский по-белорусски в соцсети X, добавив к посту тег #StandWithBelarus.

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