Артур Михальский: Белорусы жаждут иметь свободную родину 1 12.11.2023, 20:47

Артур Михальский

Бывший посол Польши поддержал белорусов в День солидарности.

Специальный представитель МИД Польши по взаимодействию с демократическими силами Беларуси и экс-посол Польши в Беларуси Артур Михальский присоединился ко Дню солидарности с Беларусью, который отмечается 12 ноября. Он опубликовал фото могилы Романа Бондаренко в третью годовщину его смерти.

«Белорусы жаждут иметь свободную родину. Их бросают в тюрьмы, они ищут за границей убежища от преследования либо из-за страха закрываются в себе. Некоторые, как убитый 3 года назад Роман Бондаренко, отдали жизнь за достоинство народа. Их жертва не будет напрасной», — написал Михальский по-белорусски в соцсети X, добавив к посту тег #StandWithBelarus.

Беларусы прагнуць мець свабодную радзіму. Іх кідаюць у турмы, яны шукаюць за мяжой прытулку ад пераследу альбо праз страх закрываюцца ў сабе. Некаторыя, як забіты 3 гады таму Раман Бандарэнка, аддалі жыццё за годнасць народа. Іх ахвяра не будзе дарэмнай. #StandWithBelarus pic.twitter.com/LHuPqrF4Su — Artur Michalski (@michalski_artur) November 12, 2023

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