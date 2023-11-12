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Бывший главный тренер сборной Беларуси Кондратьев подал в суд на АБФФ

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  • 12.11.2023, 21:06
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Кондратьев подал в суд на АБФФ
Георгий Кондратьев

Возможно, дело связано с финансовой компенсацией.

Как сообщает «Позірк», экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев подал в суд на АБФФ.

Ему отказали в возбуждении дела против федерации. 20 ноября будет рассмотрена апелляция Кондратьева на отказ.

Причина обращения в суд неизвестна. Но, возможно, это связано с финансовой компенсацией, которую тренер должен выплатить в случае досрочного расторжения контракта по инициативе работодателя.

Напомним, Георгий Кондратьев покинул пост главного тренера сборной 29 июня 2023 года.

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