ВМС ВСУ уничтожили противокорабельную мину у берегов Одесской области 12.11.2023, 21:15

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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили очередную мину на южном побережье страны. Об этом 12 ноября сообщается в Facebook ВМС ВСУ.

«У берегов Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье. Профессиональными действиями одного из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва», – сказано в сообщении.

Украинские военные напомнили, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

«В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы», – говорится в сообщении.

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