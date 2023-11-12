В Париже прошел крупнейший за последние годы марш против антисемитизма 12.11.2023, 21:29

Свыше 100 тысяч человек приняли участие в марше.

Свыше 100 тыс. человек приняли участие в марше против роста антисемитизма на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, пишет Assosiated Press.

«Великий марш против антисемитизма» был организован по призыву председателей Национальной ассамблеи и Сената Яэля Брауна-Пиве и Жерара Ларше. Колонну митингующих, среди которых были премьер-министр Элизабет Борн, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и бывший президент Николя Саркози, сопровождали свыше 3 тыс. полицейских.

Как отмечает AP, президент Эмманюэль Макрон на марше не присутствовал, однако выразил поддержку протестующим и призвал «восстать против невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».

По данным властей, всего участие в марше приняли свыше 180 тыс. человек. Из них большинство собрались в Париже — 105 тыс., Марселе — 7,5 тыс. и Страсбурге 5 тыс. La Tribune пишет, что это девятая по счету демонстрация против антисемитизма во Франции и одна из крупнейших с начала 1980-х годов.

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