На литовской границе появились новые правила 3 12.11.2023, 21:39

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Велосипедистов стали направлять в одну очередь с машинами.

Велосипедисты теперь вынуждены стоять в общей очереди с автомобилями в литовских пунктах пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») и «Шальчининкай» (с нашей стороны — «Бенякони»). Об этом сообщает «АвтоГродно» .

«АвтоГродно» сообщает, что дорожный знак «Место ожидания для пешеходов/велосипедистов», который был установлен в пункте пропуска «Шальчининкай» («Привалка») всего несколько месяцев назад, исчез в четверг, 9 ноября. С тех пор велосипедисты вынуждены ожидать в одной очереди с автомобилистами. Такая же ситуация в пункте пропуска «Райгардас» («Бенякони»).

— В пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Райгардас» на литовской границе новые правила для велосипедистов, — рассказывает читатель «АвтоГродно». Правила не до конца ясны, ведь литовская пограничная служба не уведомляет общественность о своих нововведения, но вообще теперь в самих литовских пунктах пропуска велосипедисты должны стоять в одной очереди с автомобилями. Это на несколько часов удлиняет прохождение границы, не говоря уже о всех неудобствах, связанных с погодой.

По словам читателя «АвтоГродно», теперь не гражданам ЕС на велосипедах придется стоять много часов на улице в очереди с авто. А вот для граждан ЕС стало лучше — канал для них часто пустует.

Он также добавляет, что белорусские водители часто не хотят пропускать автомобили литовцев без очереди на ЕС-канал (здесь можно вспомнить недавний конфликт в очереди на пункт пропуска «Шальчининкай»), но велосипедистов с паспортами ЕС пока не трогают.

«АвтоГродно» отмечает, что поездка на велосипеде для многих стала осложняться и потому, что с белорусской стороны для велосипедов нет организованной велопарковки, а если велосипед оставить где-то у дерева или столба, его могут эвакуировать. В частности, увозить велосипеды из-под пункта пропуска «Привалка» начали летом 2023. Найти велосипеды можно в милиции, но нужно будет доказать с помощью документов или фотографий, что увезенный велосипед именно ваш.

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