Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании 12.11.2023, 21:54

Роберт Левандовский

Польский футболист забил впервые за семь матчей.

Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Алавес» в матче 13‑го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил поляк Роберт Левандовский (53‑я и 77‑я минуты, с пенальти). У гостей отличился Саму (1).

Левандовский забил впервые за семь игр во всех турнирах. Безголевая серия длиной в 6 матчей стала для Левандовского худшей с 2011 года.

Каталонцы набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, «Алавес» с 12 баллами идет на 14‑й строчке.

В следующем матче команда под руководством Хави 25 ноября сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

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