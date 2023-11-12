Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании
- 12.11.2023, 21:54
Польский футболист забил впервые за семь матчей.
Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Алавес» в матче 13‑го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил поляк Роберт Левандовский (53‑я и 77‑я минуты, с пенальти). У гостей отличился Саму (1).
Левандовский забил впервые за семь игр во всех турнирах. Безголевая серия длиной в 6 матчей стала для Левандовского худшей с 2011 года.
Каталонцы набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, «Алавес» с 12 баллами идет на 14‑й строчке.
В следующем матче команда под руководством Хави 25 ноября сыграет на выезде с «Райо Вальекано».