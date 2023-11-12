На аукцион выставили участки в Минском районе 12.11.2023, 22:17

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Где и почем.

В Минском районе 8 декабря состоится аукцион. На него стоит обратить внимание тем, кто ищет место под строительство загородного дома на минимальном расстоянии от МКАД — на торги выставили 11 участков в хороших локациях. Realt.by посмотрел, где и почем.

Логойское направление

В деревне Малиновка, которая относится к Боровлянскому сельсовету, на торги выставили 11,5 сотки земли с начальной стоимостью 80 000 рублей.

Такая цена обусловлена близостью к столице — до МКАД всего 7 километров, и наличием инженерных сетей: есть газ и электричество.

Московское направление

Колодищи на этот аукцион выставили только один участок — 15 соток с газом, электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 75 000 рублей.

Слуцкое направление

В этом направлении участок поближе к МКАД (7 км) можно будет приобрести в деревне Урожайное.

Но он, похоже, не для строительства, а «для ведения личного подсобного хозяйства» — именно так написано в графе целевое назначение участка. И тем не менее — за 10 соток с электричеством начнут торговаться с 43 000 рублей.

А для строительства дома имеется еще три варианта в Слуцком направлении. Например, два смежных участка в деревне Дубинки, в 27 километрах от МКАД. Они по 14 соток, с электричеством и водопроводом, начальная стоимость — 12 000 рублей.

В соседней Дубицкой Слободе 14 соток с электричеством выставили на торги за 7 700 рублей.

Брестское направление

Щомыслицкий сельсовет выставил на аукцион два участка. Первый и самый дорогой — в Лецковщине, в 10 километрах от МКАД.

Это 15 соток, с электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 60 000 рублей.

В деревне Городище, в 12 километрах от МКАД, за участок 15 соток с полным набором инженерных сетей (газ, водопровод, электричество) торг начнется с 55 000 рублей.

Мядельское направление

В Ашнарово, в 27 километрах от МКАД, 15 соток с электричеством выставили на аукцион за 8 000 рублей.

В соседних Жуках такой же по размерам и условиям участок стоит столько же — 8000 рублей.

В Новом Дворе за 13 соток с электричеством торги начнутся со стоимости 10 000 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона и затраты на организацию и проведение торгов.

Аукцион состоится 8 декабря 2023 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Прием документов по 4 декабря года включительно.

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