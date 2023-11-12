Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 12.11.2023, 22:27

Российские захватчики вели штурмовые действия на шести направлениях.

Российские захватчики вели штурмовые действия на шести направлениях, однако украинские Силы обороны их отбили.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 61 боевое столкновение. В целом враг нанес три ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариково, Басовка, Запселье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерно, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где украинские воины отбили восемь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Крохмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где украинские воины отбили четыре атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками отражено шесть атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия у Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где украинские защитники отбили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Чрезвычайные происшествия

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы РФ. Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты.

Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край РФ.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трех складах боеприпасов противника.

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