«Границу Литвы и Польши пересек в каком-то лесочке» 12.11.2023, 23:03

Белорус съездил на Suzuki Boulevard M90 в Европу и не стоял в очередях.

Av.by рассказывает про белоруса, который сгонял в Польшу и обратно на своём Suzuki Boulevard M90. Главная цель была не стоять в многочасовых очередях на границе, а быстренько проскочить пункт контроля и досмотра, оказавшись в соседней стране. И мужчине это удалось!

— Мог бы и на машине поехать: так комфортнее и теплее. Но выбрал мотоцикл, чтобы было быстрее! — говорит Антон и делится полезными лайфхаками.

Во владении у белоруса Suzuki Boulevard M90 2008 года выпуска. Байк, также известный под названием M1500 и VZ1500, — мотоцикл класса круизер.

— Мощный, надёжный и динамичный! Объём двигателя — 1,5 литра. Купил его в сентябре, а уже в октябре отправился на нём в соседнюю страну. До этого пять сезонов проездил на его «младшем брате» — Suzuki VL800 2004 года выпуска. Фактически тот же Boulevard, но с двигателем на 800 см³. К моему удивлению, за все эти годы в нём ничего не сломалось, потому и выбрал эту же модель, только мощнее: на старом уже не всегда хватало тяги и мощности, особенно с пассажиром, — рассказывает Антон.

Мотоцикл, по словам собеседника, его основной повседневный транспорт с марта по ноябрь. Поэтому необходимость в машине как-то отпала.

— Да и перестал получать удовольствие от автомобиля. Хотя бы потому, что приходится в пробках стоять вместе со всеми, а на мотоцикле — проехал быстро и дорога свободна!

Именно по этой причине Антон отправился в Польшу на Suzuki. В соседней стране нужно было решить личные вопросы, да и съездить в путешествие, хоть и небольшое, очень хотелось. Конечно, все пугали очередями на границе. Здесь ведь как: бывает, тебе повезёт и ты пулей проскочишь, а можно и застрять на несколько дней! Фортуна, одним словом.

— Маршрут планировал исходя из того, что требовалось попасть в Варшаву, Вроцлав, Познань и затем быстро вернуться. Главная задача — не застрять на границе минимум на полдня. Мог ехать на автомобиле, конечно, но очереди смущали. К тому же они непредсказуемые: то они есть, то их нет! — вспоминает Антон. — Мотоцикл выбрал отчасти ради интереса, а отчасти ради того, чтобы легко проскочить границу: у мотоциклистов отдельная очередь, как и у каждой категории — пешеходов, велосипедистов, легковушек, автобусов, грузовиков. Можно ехать сразу под шлагбаум!

Чтобы не застрять на границе, Антон отправился через пункт, на котором не было электронных очередей, — гродненский ПП «Привалка». А дальше — Лаздияй, Сувалки, Варшава. Такой маршрут выбрал белорус для поездки.

— В пункте пропуска вышло забавно: поскольку поблизости Гродно, немало было тех, кого подвозили на машине до границы. Затем путешественники доставали из багажника велосипед и дальше шли почти без очереди. Почему почти? Потому что таких хитрых уже немало и их пропускали группками по трое. Так что тоже очередь собралась!

А вот свой мотоцикл к поездке Антон специально не готовил.

— Зачем? Две-три тысячи километров он и так без проблем проедет, а заправочных станций по пути достаточно, — рассуждает белорус. — Разве что купил кофры и стекло. Байк продавался без них, а я так и не понял, как можно без них кататься. Ничего не сложить; если нет стекла, голову даже в шлеме не поднять: весь песок летит в глаза!

Но сам, конечно, подготовился, ведь погода ожидалась холодная! Приобрёл высокие мотосапоги безо всякой вентиляции для холодных периодов, взял две пары перчаток длинных, чтобы запястье закрывали, тоже без вентиляции. И ещё пару разных балаклав, надел несколько слоёв белья, чтобы не мёрзнуть, — рассказывает Антон. — Вообще, на мой взгляд, все продавцы мотоэкипировки не говорят об одном важном моменте: она должна быть в первую очередь комфортной и подходящей для езды! А уже потом безопасной. Надеюсь, падать и разбиваться в ней на дорогах никто не собирается, а вот повседневное удобство — это то, на что будешь обращать внимание в каждой поездке. Так вот, когда через щели для вентиляции дует холодный ветер, колет кончики пальцев, мёрзнут колени и стопы, вопрос защищённости как-то быстро отходит на второй план.

С погодой в день выезда Антону повезло не сильно: на термометре было всего +3 °C, да и синоптики ничего хорошего не сулили.

— Обещали ещё и мокрый снег, который должен был прийти с востока. Но я собирался на запад, а там прогноз дали получше! В общем, я надеялся обхитрить и погоду: уехать из Беларуси до снега, — смеётся белорус. — Пока добирался до границы по РБ, иногда на ходу грел руки о двигатель. Помню, у меня дед так делал. Он всю жизнь на мотоциклах проездил. Однажды даже палец на одной перчатке оплавил!.. Но удрать от осадков не вышло — ровно на границе с Литвой пошёл мокрый снег.

Границу, как мотоциклист, Антон миновал довольно быстро: поехал сразу под шлагбаум!

— Люди понимали и не возмущались. Пограничники сильно не досматривали: кому я нужен в октябре на байке?

— Дальше поехал через Друскининкай, Лаздияй на Сувалки по навигатору. Дорога постепенно становилась всё хуже: узкая и разбитая. В какой-то момент оказался на подраскисшей грунтовке — и это на городском мотоцикле с обычной резиной! Но навигатор уверенно говорил ехать дальше. Границу Литвы и Польши пересёк в каком-то лесочке. Её обозначил только старый столбик, да знаки дорожные немного поменялись, — вспоминает Антон. — До трассы ехал по бесконечным деревням. Одна заканчивалась, и сразу начиналась следующая. Было интересно понаблюдать: всё аккуратно, по-хозяйски так!

Поначалу, признаётся собеседник, посещали мысли вернуться. Но границу-то уже пересёк, а значит, двигаться надо только вперёд!

— Занимательно ехать вечером возле поля с ЛЭП: в Польше на них установлены красные лампы, которые загораются и гаснут. Получается, огромное поле в темноте мигает красными огоньками. До Варшавы я добрался к 23:00. Очень замёрз, конечно. Потом уже подумал, что стоило хотя бы пластиковую бутылку с горячей водой засунуть под одежду: это грелка для нищих из подручных материалов! Кипяток на заправках только нужно обновлять иногда, — говорит Антон.

Во Вроцлав мужчина отправился на поезде. Оттуда — в Познань.

— Главное впечатление от Познани: сколько же там зелени и деревьев! Город вызвал хорошие чувства, а вот Варшава по сравнению с ним какая-то растрёпанная, что ли, более бесхозяйственная, — говорит Антон.

Когда уже возвращался домой, в Варшаве попал в час пик: много заторов на дорогах и курьеров на скутерах, вспоминает белорус.

— Я всю поездку старался передвигаться очень аккуратно, не лезть между рядами. Но там уже терпение закончилось — поехал тоже так! Ночевал в Бяла-Подляске. Городок оставил двоякие эмоции: вроде выглядит как в 90-х, а вроде и сделано всё прилично! Тащиться до Тересполя пришлось по узкой дороге постоянно за фурами, вот этот участок мне больше всего не понравился. На обратном пути границу тоже прошёл быстро, за час. Помчал сразу под шлагбаум. Помню, польский пограничник поинтересовался, не холодно ли на мотоцикле, не замёрз ли я. И пропустил дальше!

— Какой расход у Suzuki Boulevard M90 и много ли ушло денег на бензин?

— Расход, наверное, около 8 л на 100 км. Немало, но при этом надо учитывать, что бóльшая часть пути была по автомагистралям, где разрешённая скорость — 140 км/ч, и я двигался в этом темпе, иначе грузовики обгоняли бы. В таком ритме при максимальном объёме бензина в баке 20 литров остановки на АЗС приходилось делать примерно каждые полтора часа. Доливал по 10 литров обычно. Откровенно говоря, траты на топливо не считал, да и немного денег ушло. Навскидку — 200 долларов. Отели и какие-то мелкие расходы на еду потребовали ещё столько же.

— Сколько километров вы проехали?

— Точно не скажу. После поездки навигатор на карте показал примерно 2 200 км, но мне ещё по городам надо было поездить, так что округлить смело можно до 2 500 км.

— Как в целом вам дороги в соседней стране?

— В Польше понравились дороги и развязки — заметно, что денег вложено в них очень много! Приятно, что нет «левонамагниченных»: никто не несётся в левом ряду со скоростью фур, движущихся в правом. Только один раз попался такой водитель!

— А какие полезные советы можете дать байкерам, которые тоже соберутся в подобную неблизкую дорогу на мотоцикле, да ещё и холодной осенью?

— Я оценил удобство так называемого механического круиз-контроля. Это, грубо говоря, металлическая прищепка за $3 с китайского сайта, просто фиксирующая ручку газа. В дороге сильно ныла спина, а так хоть ненадолго можно было руки убрать с руля, сделать минимальную разминку на ходу. По возвращении купил ещё себе жилетку с подогревом от пауэрбанка. Тоже отличная вещь для мотоциклистов! Мощность маловата, да и к телу прижать стоит как следует, но это гораздо лучше, чем вообще ничего! — делится лайфхаками мотоциклист из Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».