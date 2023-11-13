Президент Латвии: Победа Украины сохранит мир в Европе
- 13.11.2023, 2:32
Европа и США должны отреагировать на призыв Зеленского и предоставить Украине больше оружия.
Россия готовится к продолжительной войне против украинцев. Однако победа Украины – сохранит мир в Европе. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Associated Press.
Для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль, отметил латвийский лидер.
«Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, разрешим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля», - добавил он.
Ринкевичс отметил, что Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского и предоставить Украине больше оружия, поскольку «мы не предоставили столько, сколько должны были».
По его словам, Россия сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для длительной войны, чтобы попытаться «задушить» Украину.
По словам президента, если мир увидит, что Европа и США не могут оказать поддержку Украине, это также повлияет на давление в Израиле.
Президент Латвии отметил, что Россия превращается из автократии в тоталитарный режим, в связи с чем прибегает к пропаганде, которая стала еще хуже со времен холодной войны.