Президент Латвии: Победа Украины сохранит мир в Европе 13.11.2023, 2:32

Европа и США должны отреагировать на призыв Зеленского и предоставить Украине больше оружия.

Россия готовится к продолжительной войне против украинцев. Однако победа Украины – сохранит мир в Европе. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Associated Press.

Для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль, отметил латвийский лидер.

«Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, разрешим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля», - добавил он.

Ринкевичс отметил, что Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского и предоставить Украине больше оружия, поскольку «мы не предоставили столько, сколько должны были».

По его словам, Россия сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для длительной войны, чтобы попытаться «задушить» Украину.

По словам президента, если мир увидит, что Европа и США не могут оказать поддержку Украине, это также повлияет на давление в Израиле.

Президент Латвии отметил, что Россия превращается из автократии в тоталитарный режим, в связи с чем прибегает к пропаганде, которая стала еще хуже со времен холодной войны.

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