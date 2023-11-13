Французская полиция предотвратила кражу шампанского на 600 000 евро 13.11.2023, 4:29

Инцидент произошел в самом сердце региона Шампань.

Воры во Франции похитили два грузовика с шампанским, прежде чем полиция нашла груз стоимостью 600 000 евро во время скоростной погони.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в субботу вблизи Реймса, в самом сердце региона Шампань, где было заявлено о похищении грузовиков.

Полицейские смогли определить местонахождение автомобилей, которые были оборудованы устройствами слежения, и устроили погоню на автомагистрали А4 между Реймсом и Парижем.

В конце концов шампанское было найдено, но ворам удалось скрыться.

Грузовики были похищены у компании из Реймса в период с вечера пятницы до утра субботы, сообщают французские СМИ.

По данным газеты Le Parisien, груз состоял из бутылок Moët & Chandon, одного из самых известных брендов шампанского. Каждая партия оценивалась в 300 000 евро.

Грузовики отследили на автомагистрали А4 вблизи Понто-Комбо, примерно в 20 км от центра Парижа, рано утром в субботу.

В преследовании участвовали две полицейские машины. Воры пытались от них оторваться, резко выворачивая руль.

Когда полицейские заставили один из грузовиков затормозить, водитель выпрыгнул, и его подобрал седан, который следовал за колонной. Автомобиль уехал прочь.

Второй грузовик выехал на следующем съезде и позже был найден без водителя. В настоящее время ведется расследование.

Бутылки из-под шампанского были найдены целыми и невредимыми.

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