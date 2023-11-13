США нанесли удары по базам иранцев в Сирии 13.11.2023, 8:08

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Пентагон назвал эти удары превентивными.

В воскресенье, 12 ноября, США нанесли «дополнительные» удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии. Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

Вооруженные силы США нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками, сообщает Остин.

Удары были нанесены по тренировочному центру вблизи города Абу-Кемаль и по конспиративной квартире возле города Маядин

По словам главы Пентагона, эти удары — ответ на постоянные атаки против американского персонала в Ираке и Сирии.

«Для президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — завершил министр свое заявление.

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